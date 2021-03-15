Беременной белоруске отказали в обслуживании в поликлинике 15.03.2021, 10:56

1,240

иллюстрационное фото pexels.com

Законно ли это?

Татьяна ждет пятого ребенка. Все предыдущие беременности белоруска наблюдалась в городской поликлинике № 2 г. Бреста по прикреплению, но в этот раз ей в обслуживании отказали, ссылаясь на то, что будущая мама живет в агрогородке Брестской области.

Rebenok.by разбирался, можно ли обслуживаться в поликлинике не по месту жительства. И в каких случаях могут отказать?

Татьяна объясняет, что она прописана в агрогородке Каменюки, где семья строит дом. Это в 50 км от Бреста.

— Я в декретном отпуске, а муж работает удаленно, поэтому мы живем в основном по месту прописки, но и по городскому адресу несколько раз в неделю я ночую. Все четыре беременности я наблюдалась в г. Бресте во 2-й городской поликлинике. Сейчас мне нужно было продлить закрепление, но, узнав, где я живу, поликлиника мне отказала в дальнейшем обслуживании.

Белоруска привыкла к врачам в поликлинике, отказ в наблюдении ее очень расстроил. Дело в том, что в Каменюках нет своей поликлиники, и женщине все равно придется ездить в другой населенный пункт.

— В поликлинике сказали, что я могу прикрепиться туда, где мне будет удобно, то есть они за меня решили, что «мне здесь неудобно». А меня устраивала поликлиника и врачи, где я столько лет наблюдалась. Я понимаю, что все решаемо: можно пойти к начмеду и добиваться своего, но мне уже не хочется этого. Мне очень обидно, что после стольких лет обслуживания в этом месте на 11-й неделе беременности мне надо искать другого врача и другую поликлинику.

Может ли пациент выбрать поликлинику не по месту жительства?

Согласно статьи 14 закона РБ «О здравоохранении» пациент имеет право получать медицинскую помощь в госучреждениях здравоохранения вне места жительства или места пребывания, то есть выбирать поликлинику, где будет наблюдаться.

Валентина Гапанович, заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники № 2 г. Бреста, подтверждает, что у пациента есть право перевестись в поликлинику по своему желанию. Для этого нужно обратиться к главврачу поликлиники, предоставить паспорт и написать заявление.

— Без обращения к главному врачу вы можете быть прикреплены к поликлинике, если проживаете по территории обслуживания этого района, при этом не имеет значения, где вы зарегистрированы. Но если вы не проживаете на территории обслуживания поликлиники, нужно идти на личный прием к главному врачу. Главврач решает этот вопрос индивидуально.

Конкретные критерии, по которым могут отказать, специалист не перечислила, но отметила, что врач тоже имеет право выбирать пациентов. Также медик обращает внимание на то, что если вы живете в другом районе, врач не сможет прийти на вызов, потому что это не его территория.

— В законе есть понятие «территориальный принцип обслуживания» и есть комплекс медицинских мероприятий, которые требуются от медиков, а они не в состоянии это выполнить, если пациент живет далеко от поликлиники. У каждого врача есть свой участок, и врач тоже имеет право отказаться вас обслуживать. Даже если вы работаете рядом, это не является основанием для закрепления вас за поликлиникой. Этот вопрос решается индивидуально главврачом, — подчеркивает медик.

Все описанные условия не касаются экстренной помощи: ее врачи обязаны оказать в любой поликлинике, говорит специалист.

— Если у вас срочная ситуация, в любой поликлинике без прикрепления вас осмотрят и полностью окажут всю медицинскую помощь.

Что касается беременных женщин, то, по словам медика, в Брестской области действует локальный документ, согласно которому такие пациентки должны наблюдаться исключительно по месту проживания.

— Есть локальный приказ по области о том, что беременные обязательно наблюдаются по месту проживания, потому что за ними более строгий учет и наблюдение. Они не имеют права обслуживаться даже по месту регистрации. Если беременная меняет место проживания, мы обращаемся в другую поликлинику и просим организовать учет за женщиной, поскольку она выбыла.

Беременные имеют те же права, что и другие пациенты, говорит Наталья Лапина, заведующая гинекологическим отделением Брестской городской поликлиники № 2. При этом отмечает, что будущие мамы должны наблюдаться по месту жительства «для своего же удобства».

— Если беременная живет в зоне обслуживания нашей поликлиники, мы ее ставим на учет в нашей поликлинике, и здесь она наблюдаются у всех узких специалистов. Женщина имеет право выбирать поликлинику и врача, например, если ей не очень комфортно с каким-то доктором, пациент может перейти на другой участок. Мы всегда идем навстречу. Но при этом смотрим место жительства беременных, потому что сейчас они болеют ОРВИ, COVID-19 и т.д., и если женщина живет в другом конце города, как к ней поедет терапевт? Это делается для удобства беременной. И даже если женщина переезжает во время беременности, мы передаем документы между женскими консультациями.

Журналисты позвонили в отдел медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения, чтобы выяснить, действительно ли беременная должна наблюдаться именно по месту жительства. Елена Глушанина, консультант отдела, объяснила:

— Организация здравоохранения, куда беременная женщина хочет прикрепиться, на основании заявления может принять решение о закреплении на этой территории либо об отказе в соответствии со своими мощностями и возможностями.

— Так имеет ли место жительства беременной значение?

— Решение принимается на усмотрение поликлиники, — поясняет специалист.

Что мы имеем в сухом остатке?

По закону РБ «О здравоохранении» пациент имеет право получать медицинскую помощь в поликлинике вне места жительства или места пребывания.

Для этого нужно прийти на прием к главврачу поликлиники с паспортом и написать заявление.

Решение о закреплении или об отказе принимается поликлиникой на свое усмотрение. Если пациент живет вне района обслуживания поликлиники, большая вероятность того, что в закреплении ему откажут.

Закрепление, как правило, выдается на год.

Экстренную помощь врачи окажут в любой поликлинике даже без прикрепления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».