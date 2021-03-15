Какие авто могут пригнать белорусы из Европы по «низу» рынка 2 15.03.2021, 11:25

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Эксперты рассказали, как можно хорошо сэкономить.

Казалось бы, чем больше бюджет для покупки автомобиля – тем должно быть проще с его выбором. Однако на практике все работает несколько иначе, пишет abw.by.

Если за 2000$ автомобиль должен хотя бы ездить и не иметь сквозных дыр, то с бюджетом за 10.000$ появляются требования и к состоянию, и к комплектации. Но сэкономить хочется всегда.

К тому же за все те же условные 10.000-12.000$ открывается возможность пригнать машину из-за границы. Вариантов уже традиционно для Беларуси два: битый автомобиль из США, на который еще придется потратить силы и время, либо машина из Европы, сразу готовая к эксплуатации.

Нравами и современными тенденциями среди белорусских автолюбителей журналисты поинтересовались у представителя литовского отделения аукциона Exleasingcar Айвараса Якулевичюса. Что пригоняют?

– В 99 процентах случаев белорусские покупатели выбирают на европейских аукционах дизельные автомобили. Средняя ставка – 8300 евро, средний пробег – 160 тысяч километров. Это в целом, но вариантов для выбора хватает. Из недавних продаж приведу несколько примеров с совершенно разными ценами. Так, одними из самых недорогих покупок стали Renault Clio с 1,5-литровым дизелем и пробегом 143 тысячи за 3100 евро и дизельный Ford Focus с пробегом 192 тысяч за 4000 евро. При этом иногда в Беларусь "уезжают" и довольно дорогие машины. Например, Mercedes-Benz GLE-Klasse обошелся одному из покупателей в 18.000 евро – и это только сам автомобиль, а одна из самых дорогих покупок – это BMW X5 за 26.000 евро.

Но все это скорее единичные случаи. Список популярных машин для пригона выглядит иначе. Первое место – у Citroёn C4 Grand Picasso с дизельным 1,6-литровым двигателем. За него обычно отдают около 6700 евро, а минимальная победная ставка в 2021 году – 5600 евро.

Второе место у любимого многими Volkswagen Passat. Его ориентир стоимости – 8700 евро. Однако при этом некоторые автомобили продавались и за 6500, и за 6200 евро.

Третье место по популярности принадлежит Peugeot 308. Модель к тому же является одной из самых доступных: рассчитывать на покупку можно примерно с 4500-5000 евро в кармане. За счет небольших цен ощутимых перекосов в какую-то из сторон нет: ожидать авто за 3000 евро точно не стоит, но и самые высокие ставки держатся на отметке около 5700 евро.

На четвертом месте по популярности находится Opel Insignia с ценником около 6000 евро, а закрывает пятерку лидеров Skoda Octavia, которую можно рассматривать к покупке при бюджете 6500 евро. Это средние цены, а они, как известно, могут изменяться в любую из сторон.

Впрочем, ставки – это одно, но помимо них к автомобилю добавятся и иные платежи. Утилизационный сбор, доставка, несколько платежей за сам аукцион и, наконец, растаможка. Главным вопросом для многих по-прежнему является льготная растаможка. Покупки автомобилей без расчета на нее, конечно, случаются, но в подавляющем большинстве случаев покупатели или на самом деле имеют на нее право, или находят возможность уменьшить растаможку в два раза.

Что с актуальными предложениями? Попробуем отыскать несколько авто по низу рынка. Торговля на сайте идет довольно активно, некоторые аукционы становятся неактуальными буквально за несколько минут. Одно из недорогих предложений – Peugeot 308 с пробегом 174 тысячи километров и минимальной ценой 4100 евро. С учетом доставки в Минск, льготной растаможки и утильсбора конечная стоимость составит порядка 9000 долларов. Правда, здесь надо понимать: это аукцион, ставка для победы будет иной.

Состояние авто обещает быть вполне "живым". На кузове присутствуют естественные для такого пробега потертости и сколы, но никакого "криминала" нет. Надо отдать должное оценщикам авто: почти 110 фото во всех подробностях.

Низкой текущей ценой привлекает Renault Grand Scenic 2017 года с пробегом почти 178 тысяч – ставку можно сделать всего на 5300 евро. Из проблем – 9 небольших повреждений кузова в виде царапин и вмятин, а также немного пострадавшее водительское кресло. К автомобилю прилагается история технического обслуживания и достаточное количество подробных фото.

На практике забрать его за минимальные 5300 евро получится вряд ли: график цен сообщает, что средняя стоимость подобного авто – 8300 евро, а "низ" рынка – примерно 7600 евро. Зато двигатель "проходной". Растаможка обойдется в 2480 евро, при наличии льгот сумму можно делить надвое. Итого возможная стоимость авто в Минске при выигрыше по средней цене и льготах – порядка 14.000 долларов. По меркам белорусских предложений это "нижняя" цена по рынку.

Из автомобилей с совсем небольшими ставками выделяется Ford Focus: 2017 год, "проходной" дизель, универсал и пробег 207 тысяч на одометре. На кузове достаточно сколов от камней, есть парковочные притертости, а в салоне неплохо бы провести химчистку.

Средняя цена на похожие авто – 4700 евро, но первая ставка именно на этот Focus – 3700. В таком случае даже при полной растаможке цена авто уже в Минске может составить около 9500 долларов, а при наличии льгот и вовсе порядка 8000 долларов. Подобных предложений в Беларуси немного, а экземпляров дешевле 10.000 буквально пара штук на всю страну. С минимальной ценой не все так очевидно, но этот случай как раз близок к реальной ставке.

– Насколько вообще можно рассчитывать на минимальные ставки?

– Минимальная стоимость работает скорее как фильтр. Аукцион ее примет, но на практике за такие суммы машины продаются редко. Минимальная цена зависит от общей стоимости автомобиля, а шансы на покупку появляются при добавлении примерно 10 процентов. То есть если автомобиль стоит 8000 евро, то для покупки вполне может хватить 8500. В случае с недорогим Ford Focus из примера выше эту закономерность подтверждает график цен. Ставка 3700 евро близка к реальным ценам продаж. А иногда бывает так, что продавец хочет быстро продать авто, потому шанс везения никто не отменял.

Для участия в аукционах, к слову, существует небольшой лайфхак. Ставки лучше делать не "круглыми" суммами, а добавлять к ним еще 10-11 евро. Это позволит перебить чью-то ставку с минимальными затратами. Те покупатели, которые участвуют в аукционах регулярно, именно так и поступают.

– За счет чего на европейских авто можно больше сэкономить: на состоянии кузова или технической части?

– В Европе машины с техническими проблемами часто бывают дешевле тех экземпляров, у которых есть какие-то недочеты по кузову. Зато в Литве, Беларуси, Украине и соседних странах такие машины любят. Ремонт может быть довольно мелким вроде замены рычага или прокладки. При этом машина не будет аварийной и в целом может быть очень свежей по внешнему виду.

– Как сейчас в целом обстоят дела с ценами?

– Цены немного подросли, но это естественное сезонное явление. Приспособились к этому и покупатели: в марте выигрышных ставок стало больше, нежели их было в феврале. В любом случае необходимо искать "свой" вариант – при удачном стечении обстоятельств цена либо состояние нивелирует все остальные нюансы.

– А как найти тот самый "свой" вариант?

– Этому просто надо уделить время. Сесть с чашкой чая и быстро купить с телефона классный и недорогой автомобиль вряд ли выйдет. Если опыта нет, то к покупке надо подготовиться. Открытые аукционы требуют больше времени, на закрытых можно просто ставить подходящие лично вам суммы. За неделю активных поисков нужный автомобиль почти всегда находится.

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