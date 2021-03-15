«Ситуация на грани, каждый должен понять, что как раньше уже не будет» 7 15.03.2021, 11:21

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Фото: Владимир Цвирко

Мнения о последних событиях в Беларуси.

Предыдущая неделя была богатой на события, которые активно обсуждались в белорусском Telegram-сообществе.

Telegram-канал «Баста!» напоминает о важности экономических санкций в борьбе с режимом:

Без экономических санкций не освободить политзаключенных и не остановить лукашенковских отморозков.

Обращаемся к белорусским диаспорам всего мира!

В ноябре прошлого года политический и общественный деятель Андрей Санников сделал срочное заявление.

— отключить режим от международной системы SWIFT

— заморозить счета государственных предприятий за рубежом

— прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси

— ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим

— объявить карательные органы лукашенко террористическими организациями

— санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима

— выслать всех послов режима как пособников преступлений

Переводите на другие языки в своих странах, требуйте введения санкций на всех акциях солидарности в ваших городах, печатайте стикеры, распространяйте заявление, требуйте введения санкций от политиков!

Telegram-канал «Люстэрка ўлады» напоминает белорусам о том, что зима подошла к концу, а у нас есть шанс изменить ситуацию в стране:

— Политическое и социальное напряжение копилось долгие годы. Еще год назад мы писали, что в Беларуси нет даже намеков на объединяющие проекты, проекты для вовлечения молодежи в общественную жизнь. Это все не из-за того, что руководство страны страдает отсутствием креатива (судя по тому, что вещают из телевизоров по БТ, креатива даже стало с избытком, но не по делу), проектов нет потому, что как только молодежь или вообще народ начнет привлекаться к мало-мальски значимым вопросам, они ощутят свою силу влияния. А этого режим допустить не может и держит народ «в черном теле».

После Масленицы наступает пост — время аскезы, время для осмысления себя и своей веры, время для испытаний. И каждый год, после поста приходит Пасха, светлый праздник Воскресения. Эта весна точно принесет нам изменения, в наших руках и силах решить — какие это будут изменения.

Telegram-канал «Кукловод и овца» делает вывод, что Лукашенко становится токсичным для своего окружения:

— За 25 лет абсолютной власти Лукашенко заметно сдал как публичный политик. Он уже не способен адекватно реагировать на новые вызовы и информационные атаки. Он теряется, нервничает, и как результат, выдает лишь набор невнятных и несвязанных между собой тезисов. Лукашенко перестает быть тем, кто, благодаря личным политическим талантам, обеспечивает стабильность системы. Наоборот, для режимных элит он все больше становится обузой, тем, кто утратил хватку и терпит одну неудачу за другой.

«Реальная Беларусь» пишет о том, что режим приближается к своему дефолту и краху, а нам нужно усилить давление:

— Все сейчас должны понять, что дефолт в сложившейся ситуации неминуем.

Разрушение системы уже идет. Сейчас в попытках удержать ситуацию анонсировали сокращения в бюджетной сфере, назвав это оптимизацией. Поголовное введение режима экономии показывает, что ситуация на грани. Уже сейчас сокращают зарплаты на предприятиях путем урезания надбавок и премий, а если ситуация будет развиваться в том же русле — уже через месяц, зарплаты платить будет нечем.

Каждый должен понять, что как раньше уже не будет.

Telegram-канал «Письма к дочери» анализирует дипломатический конфликт режима с Польшей. Автор канала приходит к выводу, что у официального Минска нет пространства для маневра:

— Белорусский МИД, конечно, можно понять. У него в последнее время с возможностями для самоутверждения было плохо. А тут польского консула выслал – и вроде как осуществил акт внешнеполитической деятельности. Вот кто ж мог подумать, что поляки окажутся такими привередливыми и вышлют в ответ белорусского? Это ж небывалый случай в практике мировой дипломатии.

Теперь, после второго раунда размена консулами белорусский МИД оказался в немножечко щекотливом положении. Потому что логика дипломатического самоутверждения требует в ответ на высылку двоих белорусских дипломатов выслать уже трех польских. Но, с другой стороны, за Польшей вон целый Евросоюз есть, а у белорусских властей одно только польское посольство. То есть, особо не порезвишься. Такими темпами белорусских дипломатов сначала в Европарламент перестанут пускать, а потом и за двери посольства не выйдешь. Или вообще из белорусских посольств выходить будет некому. И кто тогда станет вручать ноты с выражением глубокой озабоченности недружественным поведением европейских партнеров?

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