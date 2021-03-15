«Малиновый пиджак» на старте 8 Telegram-канал «СерпомПо»

15.03.2021, 11:33

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Тяжело в российском государстве с финансами.

Денег уже не хватает на портреты лидера. Классные руководители пензенской школы №78 попросили родителей учеников «срочно купить» за свой счёт портреты Владимира Путина, чтобы украсить ими кабинеты.

Конечно, родителям стоит пойти навстречу учителям. Но, поставить условие – раз мы платим, то и портрет сами выберем. Это справедливо. «Кто платит – тот и заказывает музыку».

Есть отличное фото – стоит остекленевший владыка России в малиновом пиджаке и дивных фиолетовых штанах. Взял руки по швам. Взгляд устремлен вдаль – видит он, что ждет нашу страну впереди. Собчак по правую руку что-то балаболит, как-то даже отваливается в сторону, освобождая дорогу.

Вот и надо «малиновый пиджак» поместить на фото и двинуть в школьные классы. Смотрите, дети, кто к вашим папам и мамам двадцать лет назад пришел. И до сих пор не уходит. Пиджак только сменил.

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