Витебляне вышли с плакатами в поддержку доктора Мартова 5 15.03.2021, 11:36

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Владимир Мартов.

Фото: Александр Веледимович

«О2 — это не политика, это жизнь».

Жители Витебска поблагодарили за гражданскую позицию и честность Владимира Мартова — заведующего отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которого увольняют с 3 апреля. Видео акции в поддержку врача разместил телеграм-канал «Витебск невероятный», пишет tut.by.

Горожане вышли на акцию с плакатами «Спасибо, доктор Мартов, за спасенные жизни», «О2 — это не политика, это жизнь», «Сокращая врачей, сокращаешь жизни» и другими.

С 3 апреля Владимиру Мартову не продлевают трудовой контракт.

ЧП с кислородом в БСМП Витебска

Завотделением реанимации витебской БСМП Владимир Мартов рассказал о ЧП в его больнице. В начале января в больнице в хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Мартов не назвал точное количество умерших, но сказал, что это был «не один и не два человека». Медик сообщил об этом министру Пиневичу, тот прислал в больницу комиссию, итог всего этого: по словам врача, перебои с кислородом есть и поныне, самому же Мартову с апреля не продлевают контракт.

В пятницу, 12 марта, Лукашенко побывал в Молодечненской центральной районной больнице и там спросил у главы Минздрава Дмитрия Пиневича об этом ЧП. «Были небольшие перебои», — так ситуацию прокомментировал Пиневич. Лукашенко же потребовал: «Ну, если там политика, то, значит, надо на место человека ставить». «Поставим», — пообещал Пиневич.

«Подача кислорода не зависит от того, завотделением реанимации оппозиционер или нет», — ответил на это Владимир Мартов.

14 марта ЧП с кислородом прокомментировал глава Минздрава Дмитрий Пиневич. В интервью СТВ он охарактеризовал завотделением реанимации витебской БСМП Владимира Мартова как профессионала, но подчеркнул, что, по его данным, перебои в подаче кислорода в больнице не были причиной гибели пациентов.

— Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич, — отметил Пиневич.

Он также рассказал, что в БСМП Витебска был выявлен целый ряд нарушений, например — факт нарушения санэпидемрежима, что могло и скорее всего приводило к внутрибольничному заражению коронавирусом персонала, в том числе в «красной зоне».

— Отмечалось, что, к сожалению, Владимир Юрьевич своим плохим примером показывает несоблюдение жестких норм пребывания специалистов в «красной зоне».

Пиневич отметил, что меры дисциплинарного воздействия приняты к целому ряду специалистов больницы скорой помощи.

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