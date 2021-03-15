Как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 1 15.03.2021, 12:03

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По оценкам американских специалистов, для стойкого иммунитета достаточно одной дозы вакцины.

На прошлой неделе группа американских эпидемиологов опубликовала открытое письмо и предложила прививать от коронавируса уже переболевших. По оценкам ученых, для стойкого иммунитета достаточно одной дозы — это с высокой вероятностью защитит от других штаммов. Однако с такой точкой зрения согласны не все специалисты, пишет ria.ru.

Разница иммунитетов

В начале февраля в мире количество привитых от новой коронавирусной инфекции впервые сравнялось с числом переболевших: и тех и других насчитывалось около ста миллионов человек. Сегодня разрыв растет. По данным Bloomberg, к 13 марта использовали свыше 334 миллионов доз противокоронавирусных вакцин. А диагностировали COVID-19 — более чем у 119 миллионов человек.

И привитые, и переболевшие формируют так называемый популяционный иммунитет — коллективную защиту от болезни. По прогнозам эпидемиологов, когда их доля достигнет 60-70 процентов, можно ожидать спада пандемии. И уже при 30 процентах распространение болезни замедлится.

Исследователи ориентируются главным образом на уровень антител. Этот показатель у привитых и переболевших может значительно отличаться — и, как правило, не в пользу последних. Особенно, если человек перенес ковид относительно легко.

"У пациентов с бессимптомным или малосимптомным течением в 18 процентах антитела не вырабатываются вовсе — это выяснилось после обработки данных трех пилотных проектов, проведенных Роспотребнадзором в 26 регионах России. Мы обследовали 76 тысяч человек в период летнего снижения заболеваемости, осенью и совсем недавно. Но это не значит, что у них совсем нет защиты от вируса — формируется Т-клеточная память. Просто в популяционных исследованиях этот параметр обычно не проверяют", — рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Кроме того, отмечает Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, антитела после перенесенной инфекции — не всегда вирус-нейтрализующие, в отличие от постпрививочных. К тому же после вакцинации концентрация антител, как правило, выше, чем после болезни, особенно если она протекала легко.

"Это связано с индивидуальными особенностями иммунного ответа, который бывает несовершенен. Поэтому мы, например, наблюдаем случаи повторного инфицирования, хотя они достаточно редки и, как правило, характерны для иммунокомпроментированных пациентов или тех, кто находится в условиях повышенной вирусной нагрузки, например у медработников в "ковидных" зонах. Сейчас уже понятно, что человек, переболев с симптомами, сохраняет иммунитет три-шесть месяцев после выздоровления. В это время вакцинация ему напрямую не показана", — подчеркнул врач.

Александр Горелов считает, что иммунитет держится дольше: минимум — полгода, максимум — десять месяцев.

"Сейчас мы берем в расчет шесть-восемь месяцев, — уточняет инфекционист. — Но окончательные данные появятся к осени, тогда и будет понятно, нужно ли вакцинировать переболевших. В этом вопросе мы будем ориентироваться на скорость мутирования нового коронавируса. Если он меняется быстро и значительно, как, например, возбудитель гриппа, тогда вакцинация станет ежегодной вообще для всех. Если мутации нейтральны и существенно не меняют геном, тактика вакцинации нужна другая. Поэтому нельзя пока однозначно ответить на вопрос, надо ли прививаться переболевшим и когда именно".

По мнению исследователей из медицинского центра Маунт-Синай (США), тем, кто переболел COVID-19 в начале эпидемии, лучше привиться, как и всем остальным. Правда, для защиты от инфекции им достаточно одной дозы препарата. Речь идет о мРНК-вакцинах.

Ученые прививали две группы добровольцев: тех, кто перенес болезнь несколько месяцев назад (в их организме сохранялись вирус-нейтрализующие антитела), и тех, кто никогда не сталкивался с инфекцией. Количество антител после первой дозы препарата у бывших больных было в 10-45 раз больше. А значит, заключили специалисты, вторая доза им не показана.

"Они предлагают делать так называемую ревакцинирующую дозу, — отмечает Александр Горелов. — Эту тактику применяют при многих инфекционных заболеваниях — дифтерии, столбняке, коклюше, кори, краснухе. Такой вариант вакцинации от нового коронавируса тоже вероятен. Но пока мы точно не знаем, как долго сохраняется напряженный иммунный ответ и условно защитный титр. Только ответив на эти вопросы, можно выработать адекватную прививочную стратегию. Но повторяю: ключевой момент — все-таки мутация и понимание, насколько быстро и сильно меняется SARS-CoV-2".

(А) Уровень антител у переболевших COVID-19 и людей, которые никогда не сталкивались с вирусом, после введения первой и второй доз мРНК-вакцины. (В) Частота побочных эффектов после вакцинации. На графике видно, что добровольцы, перенесшие коронавирусную инфекцию, чаще жаловались на побочные эффекты после прививки

Рекомендации разнятся

В мире пока нет единого мнения, надо ли вакцинировать переболевших, а если да, то спустя сколько времени после выздоровления. Эксперты ВОЗ отмечают: длительность иммунитета к новой коронавирусной инфекции неизвестна, поэтому лучше перестраховаться. Оптимальный вариант, по их рекомендациям, — привиться примерно через полгода после перенесенного ковида. Повторные заражения раньше этого срока практически не встречаются.

Похожей точки зрения придерживаются немецкие эпидемиологи из Института Коха. Однако британские специалисты советуют поспешить и получить вакцину уже через 28 дней после выздоровления. При этом пока только Франция выпустила официальные рекомендации вводить переболевшим всего одну дозу.

Минздрав России во "Временных методических рекомендациях" оговаривает, что "лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются".

На память надейся, но сам не плошай

Судя по работе британских исследователей, у переболевших и у привитых первой дозой мРНК-вакцины примерно одинаковые уровни вирус-нейтрализующих антител. А вот у тех, кто перенес болезнь, уже после однократного введения их концентрация увеличивается в несколько десятков раз.

То есть, судя по данным ученых, у перенесших ковид срабатывает иммунологическая память — способность иммунной системы быстро и целенаправленно распознавать патоген, с которым организм уже сталкивался, и правильно на него реагировать.

Поэтому люди, заразившиеся изначальным китайским вариантом SARS-CoV-2, как правило, защищены от повторного им инфицирования. Исследования показывают: антитела в сыворотке крови переболевших могут нейтрализовывать уханьский штамм. Правда, с новыми — британским и южноафриканским — справляются не всегда.

Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19

Но с этой проблемой сталкиваются и привитые. Сразу несколько работ, в том числе и проведенных разработчиками мРНК вакцин, показывают: поствакцинальные антитела хуже борются с британской и особенно южноафриканской разновидностью SARS-CoV-2.

"Сегодня штаммы нового коронавируса, которые циркулируют в мире, — британский, южноафриканский, японский, китайский — наши вакцины перекрывают. А если вирус будет стремительно мутировать, мы среагируем быстро, — объясняет Александр Горелов. — У нас разработаны платформа для препарата и технология изготовления. Кроме того, есть масштабированное производство. Поэтому состав вакцины можно легко менять, как конструкцию лего".

Главное, чтобы население хотело прививаться.

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