Forbes назвал самого богатого человека Украины 3 15.03.2021, 12:05

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Состояние олигарха оценили в $7,6 миллиардов.

Ринат Ахметов с капиталом в $7,6 млрд возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины. Об этом сообщает "Forbes Украина" со ссылкой на свой рейтинг.

Отмечается, что его состояние увеличилось с $2,8 до $7,6 млрд. Это позволило Ахметову занять 330-е место в рейтинге самых богатых людей в мире. Крупнейшие его активы – компании "Метинвест" ($3,3 млрд) и ДТЭК ($2,1 млрд).

На втором месте Виктор Пинчук. С июня 2020 года его состояние выросло с $1,4 млрд до $2,5 млрд. Из этой суммы $800 млн - недвижимость, $700 млн - деньги, а $500 млн - компания Interpipe.

Третий в рейтинге - Константин Жеваго. Его состояние увеличилось с $1,1 млрд до $2,1 млрд. Самый большой актив Жеваго - компания Ferrexpo ($1,4 млрд).

В рейтинг также попали Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд), Петр Порошенко ($1,6 млрд) и Вадим Новинский ($1,4 млрд).

Состояние Новинского также значительно выросло. В июне 2020 года "Forbes Украина" оценивал в $810 млн.

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