Климкин назвал две локации для переноса переговоров из Минска 2 15.03.2021, 12:15

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Павел Климкин

Экс-глава МИД Украины назвал «очень дискуссионной историей» сохранение площадки в Беларуси.

Переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе можно перенести из Минска в две другие локации. Такое мнение выразил "Обозревателю" 14 марта бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет "Гордон".

"Если брать географию, чтобы не летать на другой конец света и не делать исключения из санкционного режима, это может быть, например, Сербия или Турция. И в первом, и во втором случае нужны политические решения. Локации – это только маленькая часть проблемы. Далее нужно разговаривать", – сказал он.

Дипломат назвал "очень дискуссионной историей" сохранение локации в Минске в связи с происходящими в Беларуси событиями.

Он считает, что "россияне, конечно, будут против".

Климкин также выступил против "переноса политических дискуссий с "нормандского" формата на минскую площадку, что очень выгодно России".

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