Фанат минского «Торпедо»: Все уроды, которые мучали белорусов, понесут наказание 4 15.03.2021, 12:30

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Мы будем праздновать победу.

Telegram-канал «Баста!» поделился мнением читателя о бойкоте чемпионата Беларуси по футболу. Напомним, посещаемость матчей чемпионата Беларуси по футболу упала более чем в два раза:

— Если кратенько о себе и бойкоте, то я являюсь активным фаном минского Торпедо (и жодинского соответственно). За то время, что успел «пошизеть», как принято называть у нас активную поддержку клуба — насилия или неуважения от насиловиков я к счастью не почувствовал. Но мне просто повезло, ибо другим фанатам, как всем известный Никита Кривцов из Молодечно или Алексей Демидов из минского Динамо повезло меньше.

Бойкот я полностью поддерживаю, ибо не замечать весь этот ужас нереально, да и к тому же я уверен, что карателей не раз зомбировали так, что им казалось, что половина из протестующих — приехавшие футбольные фанаты, готовые разрушить их жильё и унизить их семьи.

Потому, приход на сектора, когда там всегда будет ОМОН с автозаком, это как минимум не самое разумное решение.

В эпилоге хочу сказать следующее — ничто не вечно. Рано или поздно все уроды, которые мучали белорусов, понесут наказание, и мы будем праздновать победу. Одними из самых громких будут именно футбольные фанаты, которых мучают уже 7 лет, не считая отдельных случаев. Рано или поздно на стадионах нашей страны вновь зазвучат песни в поддержку любимой команды.

Жыве Беларусь!

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