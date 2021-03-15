В Испании компании начнут тестировать идею четырехдневной рабочей недели 1 15.03.2021, 12:37

Небольшая левая испанская партия Más País заявила, что правительство приняло ее предложение проверить эту идею.

Испания может стать одной из первых стран в мире, которая испытает четырехдневную рабочую неделю, после того как правительство согласилось начать пилотный проект для компаний, заинтересованных в идее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В начале этого года небольшая левая испанская партия Más País заявила, что правительство приняло ее предложение проверить эту идею.

"С четырехдневной рабочей недели (32 часа) мы начинаем настоящую дискуссию современности. Это идея, время которой пришло", - сказал Иниго Эррегон из Más País.

От Новой Зеландии до Германии идея постепенно набирает популярность во всем мире. Ее сторонники видят в четырехдневной неделе средство для повышения производительности труда, улучшения психического здоровья работников и борьбы с изменением климата. Предложение приобретает новое значение, поскольку пандемия обостряет проблемы, связанные с благосостоянием, выгоранием и равновесием между работой и жизнью.

Левые партии в Испании поддержали эту идею. "Испания - одна из стран, где работники работают больше часов, чем в среднем по Европе. Но мы не среди самых производительных стран", - сказал Эррехон. "Я утверждаю, что работать больше часов не значит работать лучше", - добавил он.

Хотя точные детали пилотного проекта будут еще разрабатываться с правительством, его партия предложила трехлетний проект в размере 50 млн евро, который позволит компаниям испытать сокращенные часы с минимальным риском.

По мнению Эктора Техеро из Más País, в проекте могли бы принять участие 200 компаний.

Техеро подсчитал, что пилотный проект может начать работу уже осенью, начав первую национальную инициативу по сокращению рабочего времени с тех пор, как Франция начала двигаться к ограничению рабочей недели до 35 часов в 1998 году. "Испания станет первой страной, которая проведет испытания такой величины. Подобный пилотный проект не проводился нигде в мире", - сказал Техеро.

Источник в министерстве промышленности Испании заявил, что переговоры по пилотному проекту находятся на начальной стадии.

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