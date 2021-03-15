Подзабыли на свою голову Андрей Зубов

15.03.2021, 13:18

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Андрей Зубов

Российским властям стоило бы обратиться к словам Наполеона.

Совершено вопиющее политическое преступление, еще дальше толкающее Россию в объятия тоталитарной диктатуры

В субботу утром власти разогнали общероссийское собрание муниципальных депутатов, а его участников, более чем полторы сотни человек, арестовали. Руководивший разгоном офицер в звании полковника на безграмотном русском языке угрожал депутатам физическим насилием и применением спецсредств. Он же объяснил действия полиции тем, что собрание проводится «на средства запрещенной в РФ иностранной межправительственной организации».

Совершившееся — еще одна красная черта, которую переступила власть. Совершенно очевидно, что решение о разгоне и аресте принимали в Кремле самозваные правители России во главе с Путиным. Никакой меньший уровень тут невозможен.

Арестованы люди, избранные гражданами России. За каждым из них — десятки тысяч голосов. Следовательно, поруганы права миллионов людей на законное представительство. И шире — поругано само самоуправление как принцип. Совершено вопиющее политическое преступление, еще дальше толкающее Россию в объятия тоталитарной диктатуры.

Само понятие «нежелательной в РФ организации» надумано и фальшиво. Соответствующий закон приняла нелегитимная Дума и подписал правитель-узурпатор. В этом определении нет смысла. А если 170 депутатов сочли возможным собраться при поддержке такой организации, то они ее считают желательной, как и избравшие их люди. В таком случае применение этой статьи тем более абсурдно и ведет к еще более глубокому расколу власти. Та часть власти, которая с народом и которая сегодня арестована, противостоит власти узурпаторов — воров и убийц. Среди арестованных и недоубитый этой властью Владимир Кара-Мурза, мужественно вернувшийся из США на свою русскую родину и ныне оказавшийся в автозаке.

Иллюзии рассеял вполне уже арест Алексея Навального, судилище над ним и его исчезновение в недрах ФСИН. Иллюзии рассеяли аресты и избиения, переходящие в пытки тысяч людей, выступивших в защиту Алексея Навального.

Гнев зреет в российском обществе, нищем и всё более бесправном. Теперь уже все почти понимают всё. Власть Путина и его камарильи не пользуется ни симпатией, ни поддержкой людей, стоящих вне системы этой власти. Да и многие внутри власти всё с большим отвращением крутят палец у виска, когда речь заходит о лидере нации.

Без доверия народа власть не может устоять. Это — аксиома политической инженерии. На утверждение доверия работает вся пропаганда тиранических режимов. Где-то это удавалось, но в России проект распространения популярности Путина явно стал проваливаться после 2018 года и к концу 2020-го он на нулях.

События января — февраля 2021 года перевели эту популярность в отрицательную величину. Субботний арест 170 депутатов и разгон законного и мирного их собрания ускорил движение режима к своему неизбежному концу.

«Штыки — нужная вещь, но для одного они непригодны, — говорил Наполеон, — на них нельзя сидеть». Кажется, эту истину подзабыли запуганные народным протестом силовики Кремля и Лубянки. Подзабыли на свою голову.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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