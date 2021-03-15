Два ПЦР-теста в Грузию: куда и на каких условиях могут поехать отдыхать белорусы 15.03.2021, 13:24

Если не заполнить анкету здоровья, в Турцию могут не пустить.

Турция с 15 марта отменила бумажные анкеты здоровья для въезжающих в страну. Вместо них туристам будут присваивать электронный код. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Турции. Анкета находится на его сайте. Ее можно сохранить на смартфон, а потом предъявить в аэропорту. Заполнить анкету нужно будет максимум за трое суток до предполагаемой поездки, пишет kp.by.

На эту меру власти решились в связи с ростом числа ковид-положительных в стране. Теперь каждому будет присваиваться уникальный номер – так называемый код HES. По нему можно будет проверить, представляет ли человек риск заражения. Этот код будут сканировать на входе в общественные учреждения, заведения общепита, салоны красоты и прочие заведения. За неподчинение этому правилу грозит ответственность.

- Если вы не заполните форму или предоставите информацию, которая вводит в заблуждение, вы можете столкнуться с юридическими административными санкциями. Кроме этого, в будущем вам может быть запрещен въезд в Турцию в будущем, - говорится в сообщении Минздрава Турции.

Куда еще могут поехать белорусы?

Болгария объявила об открытии туристического сезона с 1 мая. Страна готова принимать отдыхающих, но на особых условиях. Как объявила министр туризма Болгарии Марьяна Николова, в стране будут определены места для жилья, питания и развлечения туристов – их согласует Минздрав.

Для туристов создадут так называемые «зеленые коридоры» для безопасного въезда в страну. Въехать смогут владельцы сертификата, который вскоре утвердит Евросоюз. Предполагается, документ будут выдавать тем, кто сможет предоставить отрицательный ПЦР-тест, подтвердит наличие антител в организме или уже получил прививку от ковида.

Греция планирует пускать туристов из любых стран с 14 мая. Об этом сообщает министр туризма Харис Теохарис. С начала апреля на отдых в Грецию смогут въезжать граждане Евросоюза. Условия для посещения страны – отрицательный ПЦР-тест, наличие антител или сделанная прививка.

Кипр с 1 апреля условно поделит все страны на зоны. На сайте Минздрава опубликуют список стран благополучных по коронавирусу и наоборот, неблагополучных. Гражданам стран из «зеленой» зоны можно будет въезжать без тестов и дополнительных условий. Приезжим из «оранжевой» зоны нужно будет за 72 часа до вылета на Кипр сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Тем, кто едет из стран «красной» зоны кроме теста перед вылетом придется подтвердить антиковидный статус еще и по прилету.

Черногория принимает только туристов, которые сдали тест на ковид за 48 часов до вылета, тест на антитела за последний месяц или могут предоставить справку о том, что прошли полный курс вакцинации.

В Грузию можно попасть на тех же условиях. Причем ПЦР-тест страна требует сделать и за 72 часа до вылета, и на третий день по прилету. Или же придется предоставить справку о том, что турист получил прививку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».