Ученые назвали болезни, увеличивающие риск заразиться коронавирусом 15.03.2021, 14:02

2,342

Исследователи учли факторы, которые влияют на риск инфицирования COVID-19.

В Британии ученые доказали, что сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риск заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в научном издательстве Aging Clinical and Experimental Research, пишет zn.ua.

Отмечается, что ученые проанализировала записи 310 участников британского биобанка, чтобы выяснить, связаны ли ранее существовавшие болезни сердца с положительным результатом теста на COVID-19.

Так, по данным исследования, у людей с сердечными заболеваниями был больший риск получить положительный результат теста на коронавирус по сравнению с теми, у кого таковых проблем не было.

Более того, результаты научной работы не изменились даже после того, как исследователи учли факторы, влияющие на риск инфицирования COVID-19, такие, как возраст, пол, этническая принадлежность, наличие сахарного диабета, высокое давление и уровень холестерина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».