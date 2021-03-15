Появился рейтинг стран, где люди хотели бы работать 2 15.03.2021, 14:13

В 2020 году на привлекательность той или иной страны сильно повлияла реакция ее властей на пандемию.

Рейтинг составлен по итогам опросов 209 тысяч человек из 109 стран мира консалтинговой компанией BCG, пишет «Европульс».

Лучшие страны для переезда по работе

Канада

США

Австралия

Германия

Великобритания

Япония

Швейцария

Сингапур

Франция

Новая Зеландия

Составители отметили, что в 2020 году на привлекательность той или иной страны сильно повлияла реакция ее властей на пандемию коронавируса COVID-19. Так, США, а также европейские страны, где длительное время был жесткий локдаун, потеряли позиции: впервые за историю рейтинга США опустились на 2-е место, уступив Канаде, а Испания и Италия покинули первую десятку. Зато опрошенные оценили меры, принятые в некоторых странах Юго-Восточной Азии: масштабное тестирование, жесткое отслеживание контактов зараженных и их изоляция. Благодаря этому Япония поднялась на 4 позиции, а Сингапур и Новая Зеландия попали в десятку.

В целом в 2020 году меньше людей хотели бы переехать ради работы, чем раньше. В 2014 году идея переезда казалась привлекательной 64% опрошенных, в 2018 году – 57%, а в 2020 только 50%.

Зато людей все больше привлекает удаленная работа на иностранного работодателя. 57% сказали, что хотели бы работать в таком режиме. Лучшими странами, где мог бы находиться «удаленный» работодатель, стали США, Австралия и Канада.

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