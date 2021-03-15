Правозащитники, проснитесь! 2 Сергей Будкин

15.03.2021, 14:19

Игорь Банцер

Игорь Банцер 12-й день держит «сухую голодовку».

Еще раз, теперь уже публично, хочу призвать признать Игоря Банцера политзаключенным.

Игорь 12-й день держит «сухую голодовку» — ничего не ест и не пьет. При объявлении голодовки он заявил, что его дело имеет политические мотивы. Он жив, хотя может умереть в любую минуту. Врачи говорят, что без еды и питья человек может выжить до 10 дней. Жена Игоря говорит, что вчера у него был адвокат. Он очень похудел — кожа да кости. Палачи перевели его в другую камеру, в одиночную. Единственное, что он попросил — моющие средства.

Главное, что нужно знать по этому делу.

Игоря посадили за арт-перформанс. Он станцевал перед милицейским авто в трусах. Сам милиционер, который за этим наблюдал, претензий к нему не имеет. Тем не менее, Банцера уже 4,5 месяцев держат в заключении, держат в ужасных условиях, несколько раз бросали в карцер. Ему грозит до 3 лет колонии. До этого задержания он уже отсидел 18 суток за участие в протестных акциях.

Следующее заседание по его делу назначили на 14: 30 18 марта, это будет 16-й день голодовки Банцера, если она не прекратится.

Это политическое дело, правозащитники, проснитесь, пожалуйста!!!

Для справки:

Игорь в 1997-м году вступил в «Молодой фронт», работал в газете «Пагоня», сотрудничал с Белорусским Хельсинским комитетом, был задействован в работе Союза поляков в Беларуси, был главным редактором изданий Magazyn Polski и Głos znad Niemna, неоднократно проводил перформансы в знак протеста против действий власти. Не пьет, занимается тайским боксом, играет в панк-группе. У него трое детей.

На фото: Игорь Банцер 15 сентября 2020 г. перед гродненским судом. Он пришел на обжалование решения с розовым флагом. Говорил, что тем самым хотел показать, что белорусский суд — это фарс. В суд его не пустили, тогда он устроил перформанс перед зданием и его забрал ОМОН.

Сергей Будкин, «Фейсбук»

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