«Давайте покажем нашу силу!»
- 15.03.2021, 14:25
25 марта очень важный день в нашей истории и борьбе за независимость.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо от подписчика:
- 25 марта очень важный день в нашей истории и борьбе за независимость. Видел статью на вашем канале, как встречали весну в 1996 году. Хотел бы поделиться парой кадров.
Молодые белорусы должны знать, что борьба патриотов начиналась уже тогда! Тогда у людей не было ни то что интернета, даже телефоны были не у многих. В этом году все патриоты обязаны выйти на улицу. Давайте покажем нашу силу!.