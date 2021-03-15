В Украине из «Слуги народа» исключили депутата, который попал под санкции США 15.03.2021, 14:31

Александр Дубинский

Его часто связывают с олигархом Коломойским.

Украинского депутата Александра Дубинского исключили из партии «Слуга народа», сообщает «Новое время».

Об этом говорится в распоряжении главы партии Александра Корниенко.

Дубинский был исключен «за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии».

«Вместе с тем 14 марта Александр Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании главы и избрание членов Политического совета Киевской областной организации», — заявили в СН.

В политсиле подчеркнули, что своими действиями Дубинский «грубо нарушил требования устава».

«Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции с грубым нарушением требований устава дискредитируют партию Слуга народа», — говорится в заявлении.

В СН добавили, что Дубинский может обжаловать данное решение на следующем съезде партии.

1 февраля народного депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, исключили из парламентской фракции «Слуга народа».

Отметим, что Дубинский работал журналистом на телеканале 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, который также попал под санкции США.

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