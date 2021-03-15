Ученые раскрыли одну из тайн неандертальцев 2 15.03.2021, 14:31

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иллюстрационное фото

В этом им помогла необычная находка.

Недавно ученые во время археологических раскопок нашли кости погребенного ребенка. Они были обнаружены в южной части Франции, а именно в пещере Ла Ферраси. Кроме костей похороненного ребенка там были найдены еще останки некоторых неандертальцев. Было установлено, что ребенок был похоронен около 40 000 лет назад. Первые части тел неандертальцев были найдены еще в начале 20 века, пишет lenta.ua.

После проведенных опытов, археологи пришли к выводу, что скелеты, это ничто иначе, как захоронения тел людей. То есть неандертальцы хоронили своих умерших родственников в земле. Но на данный момент археологи засомневались в своем заключении, ведь это могли быть не захоронения, а специальные аспекты определенных обрядов.

Во время новой научной работы археологи изучили записные книжки и дневники времен первых раскопок, а также исследовали останки тел неандертальцев. После очередной находки были проведены новые опыты, после которых ученые пришли к мнению, что их первое заключение было правильным. Ведь ребенок был похоронен, а не просто брошен мертвым. В общем все эти находки и опыты носят нестандартный характер, но благодаря им ученые и археологи с каждым разом узнают все больше и больше новых тайн людей, живших в древние времена.

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