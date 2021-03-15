закрыть
15 марта 2021, понедельник, 15:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фотофакт: Гродненские рыбаки снова нашли «самое рыбное место»

4
  • 15.03.2021, 14:54
  • 1,602
Фотофакт: Гродненские рыбаки снова нашли «самое рыбное место»
Фото: newgrodno.by

Теперь они оккупировали заводь реки Свислочь.

Гродненские рыбаки в минувшую субботу оккупировали затоку реки Свислочь. Возле водоема в выходной день очевидцы насчитали 152 машины, сообщает tut.by.

На льду затоки реки Свислочь собралось несколько десятков рыбаков. Ситуация была похожа на ту, которая произошла в конце февраля на реке Неман в центре города около порта, где на 50 «квадратах» было около ста рыбаков.

Правда, на Свислочи любителей рыбной ловли было несколько меньше, да и места здесь оказалось больше — и рыбаки рассредоточились на затоке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судьба Мастера
Судьба Мастера Леонид Невзлин
Мы должны им победу
Мы должны им победу Ирина Халип
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах Владимир Халип
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі Сяргей Законнікаў