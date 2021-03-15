Фотофакт: Гродненские рыбаки снова нашли «самое рыбное место» 4 15.03.2021, 14:54

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Фото: newgrodno.by

Теперь они оккупировали заводь реки Свислочь.

Гродненские рыбаки в минувшую субботу оккупировали затоку реки Свислочь. Возле водоема в выходной день очевидцы насчитали 152 машины, сообщает tut.by.

На льду затоки реки Свислочь собралось несколько десятков рыбаков. Ситуация была похожа на ту, которая произошла в конце февраля на реке Неман в центре города около порта, где на 50 «квадратах» было около ста рыбаков.

Правда, на Свислочи любителей рыбной ловли было несколько меньше, да и места здесь оказалось больше — и рыбаки рассредоточились на затоке.

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