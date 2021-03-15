Гомельская Нина Багинская о протестах: Нас поддерживало очень много людей 1 15.03.2021, 15:05

Фото: kp.by

Наталья Лункевич, несмотря на преклонный возраст, продолжает бороться за перемены.

На акциях протеста в Гомеле после выборов 2020 года выходили люди разных возрастов. Среди них — педагог на пенсии Наталья Лункевич, которая прошла через задержания, суды и «сутки».

Нередко женщину, которая от руки рисовала смелые плакаты, сравнивают со знаменитой минчанкой Ниной Багинской. Гомельчанка Наталья, когда такое слышит, улыбается: «Я восхищаюсь Ниной Багинской. Я бы хотела быть на нее похожей. Она молодец, стоит твердо на своей позиции. Мне, с одной стороны, приятно, что меня сравнивают с Ниной, но я прекрасно понимаю, что не дотягиваю до ее уровня. Она ничего и никого не боится, а я все же боюсь».

В интервью для Youtube-канал «Штодзень» она рассказала о сильной поддержке протестов среди гомельчан.

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