Независимые Telegram-каналы призвали СМИ не рекламировать лукашистов

Независимые Telegram-каналы призвали СМИ не рекламировать лукашистов1
- 15.03.2021, 15:21
Объявим диктатуре информационную блокаду.
Как пишет Telegram-канал «Баста!», многие протестные Telegram-каналы Беларуси призывают независимые СМИ перестать цитировать и рекламировать лукашистов
«Из аналитических исследований, проведенных при содействии Digital Solidarity, видно, что сами независимые СМИ помогают распространять цитаты синелапого и его прихвостней.
Друзья, с момента создания нашего канала и по сей день, мы максимально стараемся абстрагироваться от лукашистов и принципиально не упоминем и не цитируем узурпаторских подонков.
Мы рады, что наш формат перенимают другие сообщества и очень надеемся, что независимые СМИ и прислушаются к обращению», — пишет Telegram-канал.