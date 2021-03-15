Tesla показала испытания своего грузовика 15.03.2021, 15:25

Tesla Semi Truck

Фото: скриншот с сайта Tesla

Видеофакт.

Автокомпания Tesla показала испытания электрического грузовика Tesla Semi Truck на автотреке. Соответствующее видео опубликовано в Twitter компании, пишет liga.net.

В последний раз компания показывала грузовик в 2017 году, на его презентации. В Tesla впервые показали Semi Truck в движении.

Tesla Semi Truck – электрический грузовик, оснащенный четырьмя независимыми двигателями. По словам СЕО компании Илона Маска, его максимальная загрузка – 36 тонн. На одном зарядке он может проехать 480 км, в более дорогой версии – 800 км. За 30 минут грузовик заряжается для поездки на 643,6 км. За пять секунд разгоняется до 96 км. Маск уверял, что грузовик может проехать без поломок 1 млн миль. Ожидаемая стоимость грузовика – $150 000 ($180 000 для улучшенной версии).

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

В ноябре 2017 года Илон Маск представил прототип первого электрического грузовика Tesla Semi Truck. Его обещали выпустить в 2019 году.

В марте 2018 года Маск сообщил, что грузовик Tesla Semi совершил свой первый рейс.

В апреле 2020 года в Tesla отложили производство и поставки до 2021 года. Причиной стала необходимость снижения затрат на аккумуляторы.

В июне 2020 года Reuters сообщило, что Маск анонсировал начало массового производства Tesla Semi. Сроки он не назвал.

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