Михаил Пастухов: Только Конституция 1994 года может стать основой возрождения государства 14 15.03.2021, 16:30

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Это путь к быстрому восстановлению законности.

Ровно 27 лет назад Верховный совет принял первую Конституцию Беларуси. Сайт Charter97.org поговорил с человеком, который приложил руку к разработке главного закона страны — экс-судьей Конституционного суда, доктором юридических наук Михаилом Пастуховым.

— Я очень хорошо помню этот день. Мы участвовали в разработке вместе с профессором Мартинович Изабеллой Ивановной и представили свое видение будущего суда, его принципов, организации, деятельности. К сожалению, Конституционный суд, в котором я принимал участие в подготовке соответствующей главы, разработчики Конституции перенесли в раздел «Государственный контроль и надзор».

Тем не менее — это была праздничная атмосфера, депутаты гордились тем, что принят эпохальный документ, хотя некоторые главы Конституции вызвали критику со стороны депутатов. В том числе — включение главы «Президент Республики Беларусь». Оппозиция БНФ выступала против этого, эту норму критиковал ряд других депутатов.

Все казалось немножко радужным и думалось, что Беларусь будет свободной и развиваться в сторону Европы, по европейскому вектору.

Также казалось, что тогдашняя партийная номенклатура сумеет сохранить свою власть через ведение института президентской власти. Никто не думал о каких-то особых путях видения страны.

В этот день еще важно отметить, что именно Мечислав Иванович Гриб подписал Конституцию, поставил свою подпись.

В памяти у меня остались очень хорошие впечатления от этого дня. Также сформировался состав Конституционного суда, а меня делегировали в состав этого органа. Казалось, что демократия в Беларуси победила и нас ждет светлое будущее. На практике оказалось, к сожалению, совсем не так.

– Вы очень часто в различных программах демонстрируете Конституцию 1994 года, говорите о ее преимуществах. В чем ее главные плюсы?

— Эта Конституция принята в результате законной и достаточно демократичной процедуры. Она учитывала мнения многих разработчиков, многих политических сил того времени и закрепила легитимную систему власти.

Сейчас она не совершенна в ряде своих положений, в том числе оказалось, что полномочия президента все-таки слишком значительные. Они позволили амбициозному президенту, так сказать, подмять под себя парламент, другие органы власти, навязать референдумы, которые не отражали национальные интересы белорусского народа. Навязать чуждые символы и язык соседнего государства, даже заменить Конституцию.

Ничтожная роль отводилась правительству, которое создавалось при президенте. Слабой оказалась судебная власть, которая первоначально формировалась парламентом, а позднее значительную роль играл именно президент. Судьи и нижестоящие суды назначаются президентом, что привело к тому, что судьи стали чиновниками и фактически выполняют указания администрации, что мы наблюдаем последнее время при судебных процессах.

Слабые гарантии граждан, в том числе на судебную защиту. Оказалось, что защитить свои права у нас и невозможно при зависимых судах.

Практически слабым было и местное самоуправление, которое в последующем было упразднено указами президента и вместо самоуправления была создана президентская вертикаль.

– Сейчас многие говорят о правовом дефолте и беззаконности. Если быть последовательным, то получается, что Беларусь с 1996 года находится в постоянном состоянии правового дефолта, так как были разрушены конституционные основы.

— С этим утверждением я соглашусь. Однако слово дефолт применяется больше к хозяйственному праву, к процедуре банкротства каких-то там предприятий, компаний, но у нас обанкротилось в целом государство. Вот с этой точки зрения можно согласиться с применением этого термина, но не только государство, а власть, потому что государства у нас как такового, можно сказать, после ноябрьского «референдума» 1996 года — нет.

У нас есть группа власти, которая сумела путем манипуляции с этим «референдумом» ввести в действие новую редакцию Конституции, по которой власть перешла в руки одного человека.

4 ноября, Конституционный суд вынес решение, что поправки в Конституции, если даже и получат поддержку, могут носить только рекомендательный характер. Однако Лукашенко своим указом отменил решение Конституционного суда и повелел проводить обязательно референдум.

Было много других нарушений, в том числе незаконное отстранение от должности Виктора Гончара, который был председателем ЦИК, массовое досрочное голосование под принуждением власти. Впервые были подсказки, как люди должны голосовать по тем или иным вопросам. Конечно, это был незаконный «референдум» и результатам голосования верить не приходится.

С того времени, действительно, у нас закончился этап демократии, этап законности, страна погрузилась в диктатуру и в правовой беспредел. Конституция, по существу, перестала играть какую-то роль, став просто книжкой, которую можно при необходимости переписать. Мы с того времени живем в беззаконии и правовом дефолте.

— Вы очень часто говорите о том, что важно вернуть Конституцию 1994 года. Объясните свою позицию и можете ли представить «дорожную карту» возвращения к законности в Беларуси?

— При всех недостатках, это единственная Конституция, которая может стать основой возрождения белорусского государства. Если в результате выборов представителей законодательных органов власти будет принято решение восстановить Конституцию 1994 года и внести в нее соответствующие поправки, то тогда мы сможем быстро и просто восстановить в стране законность и демократию.

Первыми должны пройти выборы парламента, который является главным органом страны. Избранный парламент должен решить вопрос о поправках в Конституцию, в том числе — может изменить статус президента, может упразднить такую должность, может решить избирать президента не на всенародном голосовании, а непосредственно на заседании парламента, чтобы президент был послушным и действовал в рамках Конституции и законов.

Нам много еще предстоит. Провести реформы и экономические, и судебные, восстановить местное самоуправление, провести административно-территориальную реформу, пенсионную, восстановить статус белорусского языка, вернуть национальные символы (имеется в виду — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня»), а также необходимо принять вдохновляющий национальный гимн, который должен отражать победу белорусского народа над тем решальством, над властью, которая не считается с Конституцией и законами страны.

Я хотел бы поздравить всех граждан Беларуси с Днем Конституции и высказываю уверенность, что она будет восстановлена, доработана и Беларусь займе свой пачэсны пасад памiж народамi, аб чым марыл Янка Купала.

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