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В Беларуси начали прививать от коронавируса китайской вакциной

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  • 15.03.2021, 17:29
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В Беларуси начали прививать от коронавируса китайской вакциной
Архивное фото Getty Images

Первой этот препарат применила минская 39-я поликлиника.

В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm. Как пишет tut.by, об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.

Как рассказал журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, «около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап — вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 39-я поликлиника".

В Беларуси привезли 100 тысяч доз китайской вакцины, учитывая, что одному человеку нужны две дозы, их хватит на 50 тысяч человек. Первыми прививку получат сегодня медики, педагоги, соцработники.

Напомним, ранее вакцинация в Беларуси шла только российской «Спутник V». 26 февраля 2021 года у нас выпустили пробную серию этой вакцины. Первые 15 тысяч ампул валидационной партии с «Белмедпрепаратов» проходят экспертизу в российском центре Гамалеи.

Всех желающих начнут прививать вакциной, выпущенной на отечественном фармпредприятии, с апреля.

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