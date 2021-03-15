Белорусов ожидает резкий скачок цен на мясо?8
- 15.03.2021, 18:13
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Беларусь ограничила ввоз свинины из Польши.
После взаимных высылок дипломатов, власти Беларуси решили ограничить ввоз свинины из Польши из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».
Как известно Польша один из крупнейших импортеров продовольствия в Беларусь (как для внутреннего потребления, так и для реэкспорта в РФ), потому следует ожидать резкого скачка цен на свинину и мясные продукты.