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Белорусов ожидает резкий скачок цен на мясо?

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  • 15.03.2021, 18:13
  • 3,618
Белорусов ожидает резкий скачок цен на мясо?
Иллюстрационное фото

Беларусь ограничила ввоз свинины из Польши.

После взаимных высылок дипломатов, власти Беларуси решили ограничить ввоз свинины из Польши из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Как известно Польша один из крупнейших импортеров продовольствия в Беларусь (как для внутреннего потребления, так и для реэкспорта в РФ), потому следует ожидать резкого скачка цен на свинину и мясные продукты.

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