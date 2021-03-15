С 16 марта в Беларуси снова дорожает бензин 15.03.2021, 19:39

Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

В Беларуси на дизельное топливо и автомобильный бензин цены увеличатся на 1 копейку с 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

— С 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5 процента. Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10−16 процентов, — рассказали в «Белнефтехиме».

В концерне отметили, что принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках.

С 16 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 77 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 9 копеек, ДТ — 1 рубль 87 копеек.

Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 10 марта: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

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