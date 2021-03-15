Опубликованы новые «записи Медведчука – Суркова» 15.03.2021, 19:48

фото: epa

Они обсуждают ситуацию на Донбассе в период 2014 – 2015 годов.

Новую аудиозапись разговоров, голоса на которых похожи на главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова опубликовал "Обозреватель".

Издание сообщает, что получило аудио от достоверных источников.

В них стороны обсуждают попытку замглавы СБУ Василия Грицака связаться с "министром обороны" террористов "ДНР" Владимиром Кононовым, по прозвищу Царь, коррупционные схемы на оккупированных территориях ("поставку наличных в Дебальцево"), а также создание некого Совета городов.

Судя по записи, предположительно Сурков озвучивал Медведчуку свое видение договоренностей по особому статусу Донбасса. Его собеседник, исходя из диалога, выражает готовность предлагать версии документов, выгодные России.

Всего в файле представлены три эпизода.

Разговор 1.

Предположительно Сурков: Алло.

Предположительно Медведчук: Да-да.

С: Вить, ну будет "Царь" там.

М: А?

С: Кононов, "Царь" будет.

М: Кононов, да?

С: Да, позывной у него "Царь".

М: Передадут все координаты Тарасу (по версии "Обозревателя", имеется в виду нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, – "ГОРДОН")

С: Тарасу дадут сейчас, да?

М: Да, потому что они там Даму сначала наименовали. Дама хорошо, но мало.

С: А Кононов – он "министр обороны"?

М: Да. Он сам будет этим заниматься.

С: Есть, давай. Пока, спасибо.

Разговор 2

М: Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати.

С: Алло, Вить. А тема там какая?

М: А тема Дебальцево и поставок туда наличных.

С: А, это он по этой же теме, я понял.

М: Этот человек – он первый зампред СБУ. Это тот, который со мной работает, и по пленным в том числе.

С: Я читал, его назначили, в том числе по пленным. Хорошо, сейчас попробуем что-то сделать, да.

М: Ну короче, скажи... Тот не может же ему по телефону объяснять... Просто скажи – нормальный человек тоже...

С: Уважаемый человек, да?

М: Шестерок не даем, да! Да-да, уважаемые люди.

Разговор 3

М: Но если давать это в контексте двух законов, то вот этот Совет городов я выбросил. Потому что якобы есть тот закон... Это ж я давал для нашего президента, который как бы посмотрел и говорит: "Предложи". Я говорю: "Это не подойдет". "А ты предложи". Ну я предложил. Это не подошло. Все, завтра появляется... Его же нет, он в отъезде, его нету? Он же уехал, а только будет завтра.

С: Угу.

М: У меня такое предложение. Вот, что я тебе послал тогда раньше. Где этот Совет городов был.

С: Да!

М: Да-да, у меня он есть.

С: Он же у тебя есть. Вот это вот можно провести. Ну, дальше...

М: Есть, конечно.

С: Но...

М: Все, я, послушай. Так давай, вот ты подумай хорошо... Может еще что-то добавить надо? Это ж торговля началась? Послушай, до этого я ж не говорил о том, что кто-то что-то видел или что-то кто-то делает. Это мое мнение.

С: Да, делает. Но ниже отступать, Вить, ну невозможно.

М: Подожди-подожди. Хорошо, я обсужу.

С: Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов, какая-то платформа...

М: Да не, это мы напишем. Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним.

С: Да, это правда.

М: Да, так а зачем ты тогда меня обвиняешь?

С: Для меня это важно. Работать ведь не будем, понимаешь?

М: Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов.

С: Все, тогда я тебя понял. Хорошо, тогда буду ждать от тебя какого-то сигнала. Да? Правильно я понимаю? Мою версию предложи.

М: Да правильно. 100%, я думаю там...

С: И в 10 статью ввести, ну подвесить условно. Настаивать на дальнейших консультациях до акта выборов в МСУ и порядках их проведения. Ну и нормально было бы. Зачем его отменять? Отменят. Ну у нас политический фундамент уйдет из договора.

М: Ну пока его никто не отменяет, послушай. Он мне сказал перед отъездом, что он ничего не отменяет. Он говорит: "Я сказал до 1 декабря". Я говорю: "Уже 1 декабря прошло". Я говорю: "Зачем сейчас?" Он мне: "Да нет, сейчас пока никто ничего делать не будет".

С: Ну ты передай такое пожелание.

М: Конечно передам.

С: Не от себя скажи, что "москали опять там".

М: Так, а что, если от себя? Так я не могу свою точку зрения высказать, что ли? Так я все время говорю.

С: Да-да.

"Обозреватель" не уточняет, когда были записаны эти разговоры, но Василий Грицак занимал должность первого заместителя председателя СБУ с 7 июля 2014 по 23 июня 2015. Со 2 июля 2015 и до 22 мая 2019 он возглавлял ведомство.

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