Политзаключенный Игорь Лосик прекратил голодовку 4 15.03.2021, 20:23

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Игорь Лосик

Сейчас он находится в карцере.

Политзаключенный Игорь Лосик прекратил голодовку, сообщает телеграм-канал @belamova. Сейчас он находится в карцере, куда был отправлен на пять суток после объявления этой голодовки.

Лосик — консультант "Радио Свобода" и администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Он за решёткой с июня 2020-го. Сначала его обвиняли в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". В середине декабря добавилась "подготовка к участию в массовых беспорядках". Протестуя против нового обвинения, политзаключенный голодал 41 день.

На днях Лосику предъявили новое обвинение. Протестуя, он на глазах у следователя и адвоката пытался порезать себе руки, объявил сухую голодовку.

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