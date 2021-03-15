В Минске прошла акция в поддержку политзаключенной Александры Потрясаевой 1 15.03.2021, 20:37

фото: naviny.online

Фотофакт.

15 марта в Минске прошла акция в поддержку политзаключенной Александры Потрясаевой, передает naviny.online.

Девушки в черных одеждах и с красными лентами на запястьях развернули плакаты с буквами, из которых сложилась фамилия «Потрясаева».

В ночь на 11 августа 2020 года Александра Потрясаева пришла к торговому центру «Рига» в Минске оказать первую медпомощь участникам протестной акции. Была задержана и провела три дня в изоляторе на Окрестина.

16 октября Александра была вновь задержана, ей предъявлено обвинение по статье «Массовые беспорядки». Содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске.

9 марта в суде Московского района началось рассмотрение дела Александры Потрясаевой, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Девушка признана политзаключенной.

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