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Назван «хороший симптом» коронавируса

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  • 15.03.2021, 20:47
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Назван «хороший симптом» коронавируса

Подобный симптом указывают на наличие сильного иммунного ответа.

Группа ученых из Испании установила, что потеря обоняния — «хороший симптом» коронавируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Infection.

Специалисты клинической больницы Сан-Карлоса и университетов Испании изучили данные 5868 пациентов, переболевших COVID-19. Среди них нарушения обоняния и вкуса выявили у 12,41 процента женщин и 8,67 процента мужчин и чаще этот симптом наблюдается у людей младше 65 лет.

Ученые выяснили, что подобные симптомы указывают на наличие сильного иммунного ответа, что, в свою очередь, снижает опасность развития цитокинового шторма, потенциально ведущего к смерти пациента. «Наличие аносмии имеет важное значение для диагностики инфекции SARS CoV-2, но также может иметь значение при классификации пациентов и при принятии терапевтических решений», — говорится в аннотации исследования.

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