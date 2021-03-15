Цены на нефть дрогнули 15.03.2021, 22:07

Цена нефти Brent спикировала на 3% в ходе европейских торгов.

Рынок нефти снова не смог повторить успех и перебрыгнуть барьер на отметке 70 долларов за баррель Brent.

Начав торги за здравие ростом на 1% на азиатской сессии, нефтяные котировки едва не закончили за упокой на фоне новостей о массовом отказе стран ЕС от вакцины AstraZeneca в тот момент, когда к континенту подступает третья волна пандемии.

Коснувшись утром 70-долларов отметки, фьючерсы на Brent спикировали на 3% в ходе европейских торгов, до 67,87 доллара за баррель, прежде чем отыграть треть падения после открытия бирж в США, передает finanz.ru.

На 20.28 по Минску майские контракты на североморский сорт стоят 68,83 доллара за баррель, теряя 0,6%. WTI дешевеет на 0,4% до 65,33 доллара.

Массовая вакцинация населения, на которую рассчитывают нефтедобывающие страны, ожидая спроса на топливо для поездок и авиаперелетов, оказалась под ударом в Европе, обеспечивающую пятую часть глобального спроса на нефть.

8 европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за соображений безопасности после того, как стало известно у привившихся обнаруживаются тромбы.

К Дания, Исландия, Ирландия, Италия и Норвегия в понедельник присоединились Нидерланды, Франция и Германия. Все они ожидают решения Европейского агентства лекарственных препаратов.

Тем временем Минздрав Австрии официально признал начало «третьей волны» пандемии вслед за Италией, где вновь был введен запрет на передвижение между регионами и миллионы граждан были вынуждены отменить планы поездок на Пасху.

Третья волна, начавшаяся на Востоке, дошла до Германии, где вновь фиксируется рост числа заболевших, и Франции, где в выходные власти были вынуждены эвакуировать сотню ковид-пациентов из-за нехватки места в столичных больницах.

Рецидив пандемии угрожает спросу на нефть, который должен устойчиво расти, чтобы оправдать текущие цены на нефть, отмечает стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Джон Харди.

За четыре месяца нефть подорожала на 100%, но на отметке 70 ралли «исчерпало потенциал», говорит он: хедж-фонды, массово ставившие на рост, начинают закрывать позиции, фиксируя прибыль.

Кроме того, на рынок давит роста доходности американских облигаций, который ведет к снижению рисковых настроений и укреплению доллара США, добавляет Харди.

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