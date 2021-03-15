Die Welt: Польша опережает Германию по темпам вакцинации 1 15.03.2021, 22:23

По состоянию на 15 марта в Польше реализовано более 4,5 млн прививок от коронавируса.

Польша опережает Германию по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом пишет специальный корреспондент немецкого издания Die Welt в Варшаве Филипп Фриц.

Журналист отмечает, что по количеству прививок, которое в настоящее время составляет 10,8 доз на 100 жителей страны, Польша опережает даже Испанию – одного из лидеров по темпам вакцинации в Евросоюзе.

При этом обозреватель издания Die Welt обращает внимание, что методы вакцинации в Польше во многом отличаются от применяемых властями в Германии.

«Регистрация желающих вакцинироваться осуществляется по всей стране по четырем каналам: через круглосуточную горячую линию, через личный кабинет пациента, SMS и Интернет. Все контролируется из Варшавы. Такой порядок вакцинации также отличается от практики в большинстве стран ЕС», - пишет Филипп Фриц.

По его словам, важной особенностью вакцинации в Польше стало привлечение к кампании еще в декабре частных практикующих врачей. Когда это произойдет в Германии – как пишет Филипп Фриц – до сих пор неизвестно.

Обозреватель Die Welt обращает внимание, что в Польше действуют около 6,5 тыс. пунктов вакцинации, называя такое количество «огромным». По его словам, большинство прививок приходится не на большие учреждения, а обычные больницы, поликлиники и кабинеты врачей.

По оценке Филиппа Фрица, благодаря имеющейся в Польше инфраструктуре вакцины, доставляемые в страну, относительно оперативно достигают своей цели, то есть пациентов. «В ближайшее время уже существующая инфраструктура будет расширена за счет мобильных пунктов вакцинации, что еще больше ускорит ее темпы», - читаем на страницах издания Die Welt.

Отметим, что по состоянию на 15 марта в Польше реализовано более 4,5 млн прививок от коронавируса. При этом количество человек, которые получили уже 2 дозы вакцины, приближается к отметке в 3 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».