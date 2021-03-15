закрыть
15 марта 2021, понедельник, 23:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цены на масло в России назвали рекордными за 200 лет

  • 15.03.2021, 22:32
Цены на масло в России назвали рекордными за 200 лет

Об этом заявил гендиректор российского агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

Цены на подсолнечное масло в России достигли рекордно высокого уровня за последние 200 лет. Об этом заявил гендиректор российского агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

«Цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет», - цитирует Басова «Лента.ру».

Он также отметил рост цен на подсолнечники и их недостаточное количество для загрузки мощностей заводов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судьба Мастера
Судьба Мастера Леонид Невзлин
Мы должны им победу
Мы должны им победу Ирина Халип
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах Владимир Халип
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі
Беларусам трэба быць пільнымі і змабілізаванымі Сяргей Законнікаў