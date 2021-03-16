Турция заставила Кремль понервничать, неожиданно перебросив войска в Сирию 16.03.2021, 8:03

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фото: picture alliance

Минобороны РФ «выразило обеспокоенность».

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, Турция перебросила военную технику и проводит фортификационные работы на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса сирийской провинции Ракка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ, передает dw.com.

"Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ, - указывается в документе, но подробностей не приводится. - Данные действия нарушают статус-кво, установленный Меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта".

Накануне, по данным Анкары, находящиеся под турецким контролем территории на севере Сирии подверглись ракетному обстрелу. Министерство обороны Турции заявило, что ракеты были выпущены с военного аэродрома Квайрес по гражданским пунктам, а также по танкеру с мазутом. В результате ранения получили мирные жители. Власти в Анкаре сообщили, что контактировали с российским правительством, призвав прекратить ракетные удары с территории, подконтрольных Дамаску.

1- Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. pic.twitter.com/KT8mzk1BCo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021

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