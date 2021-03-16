Музыканта Игоря Банцера и брестчанку Юлию Бодак признали политзаключенными
- 16.03.2021, 8:27
Правозащитники требуют их немедленного освобождения.
Музыкант из Гродно Игорь Банцер и жительница Бреста Юлия Бодак признаны политическими заключенными. Об этом сообщает ПЦ «Весна».
Рок-музыкант и общественный активист Игорь Банцер был задержан 20 октября в Гродно.
Суд над Банцером начался 3 марта. Музыкант объявил сухую голодовку.
Брестчанку Юлию Бодак задержали 18 февраля. Ее обвинили в «хулиганстве». Сейчас девушка находится под домашним арестом.
Правозащитники требуют немедленно освободить из-под стражи Банцера и Бодак и прекратить их уголовное преследование. А также освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии в стране.