Медики назвали лучшую стратегию для победы над COVID-19 16.03.2021, 8:30

Она уже начинает давать результаты.

После первых поставок вакцин в рамках механизма «Глобальный доступ к вакцинам от сovid-19» (COVAX) в Гану, Нигерию и Кот-д'Ивуар у стран Африки, жаждущих начать иммунизацию населения от этой болезни, появились первые проблески надежды. COVAX наращивает поставки, но его миссия — обеспечить быстрый, справедливый и равный доступ к вакцинам от сovid-19 для людей во всем мире — оказалась под угрозой из-за того, что богатые страны заказывают больше доз вакцин, чем им нужно. Этот вызывающий тревогу глобальный дисбаланс в распределении вакцин может притормозить экономическое восстановление Африки и продлить пандемию во всем мире, пишет Project Syndicate.

COVAX дает миру наилучший шанс избежать подобного сценария. Никогда еще все население мира не нуждалось в вакцине от одной и той же болезни одновременно, а благодаря COVAX стало возможным невероятное сотрудничество, позволяющее справиться с данной задачей, поскольку эта инициатива объединила усилия правительств, глобальных организаций здравоохранения, частного сектора, ученых и многих других партнеров для разработки, производства и поставки вакцин.

Итоговую оценку успешности этого беспрецедентного проекта мы сможем дать через несколько лет, если не десятилетий. Тем не менее уже в 2021 году COVAX готовится поставить два миллиарда доз вакцин от сovid-19 в страны мира со всеми уровнями доходов, и на сегодня у него самый разнообразный и наиболее активно управляемый в мире портфель вакцин, находящихся на стадии изучения и разработки. Цель этой инициативы — гарантировать, чтобы наиболее уязвимые группы населения сделали прививку от сovid-19 до конца нынешнего года.

Несмотря на это, развивающимся странам приходится конкурировать с богатыми странами, некоторые из которых заказали столько доз, что ими можно вакцинировать население этих стран несколько раз. Напротив, доз, заказанных Африканским союзом, достаточно для вакцинации лишь 38% населения континента, и даже если бы страны Африки хотели увеличить эту цифру, их спрос не может быть удовлетворен немедленно. Некоторые даже опасаются, что производители вакцин могут сосредоточиться на выполнении двусторонних соглашений с богатыми странами, вместо того чтобы поставлять дозы по запросу COVAX.

Возможно, именно опасения по поводу своевременности поставок вакцины стимулируют усилия африканских властей, которые стараются получить вакцины из других источников. Например, Африканский союз создал Рабочую группу по закупкам вакцин для Африки (AVATT). Это платформа для африканских стран, позволяющая им размещать предварительные заказы и покупать вакцины. Россия предложила 300 миллионов доз своей вакцины «Sputnik V» для закупок через AVATT, однако пока неясно, когда эти дозы будут поставлены и по какой цене. Тем временем некоторые правительства стремятся заключать двусторонние соглашения. Например, ЮАР согласилась платить $5,25 за дозу вакцины Oxford-AstraZeneca, что в два с лишним раза дороже, чем цена, которую платят европейские страны. Зимбабве использует вакцину китайской компании Sinopharm, а органы здравоохранения Нигерии объявили, что обсуждают закупки вакцин с Россией и Индией.

Финансовая сторона многих из этих двусторонних сделок неизвестна, но важно, что все они заключаются вне рамок механизма COVAX, который призван добиваться на переговорах наиболее доступной цены на закупаемые вакцины.

COVAX может стать успешным централизованным механизмом обеспечения равного доступа к вакцинам, но это не произойдет, если страны мира начнут преследовать собственные интересы или будут вынуждены закупать дозы какими-то иными способами. Некоторые страны, похоже, используют свои вакцины для достижения политических целей. И хотя Африканский союз продемонстрировал лидерские качества, создав AVATT, ему следует по-прежнему координироваться с COVAX, чтобы избежать дублирования или подрыва коллективных усилий.

Тем временем самому COVAX следует сосредоточиться на поставках повышенного количества доз в страны с низкими и средними доходами, в том числе в африканские страны. На сегодня COVAX поставил цель обеспечить дозами вакцины как минимум 20% населения этих стран до конца 2021 года. Это меньше, чем хотели бы многие африканские правительства. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний поставили цель вакцинировать 35% населения Африки уже в этом году, а в дальнейшем довести эту цифру как минимум до 60%, что соответствует целям, поставленным странами с более высокими доходами.

В 2021 году COVAX намерен поставить в страны с низкими и средними доходами 1,8 миллиарда доз, но достижение этой цели будет зависеть от ситуации с финансированием и поставками. Именно поэтому африканским правительствам следует скоординировать свои усилия с COVAX, чтобы добиться выполнения поставленных целей. Это создаст наилучшие перспективы для максимально быстрого завершения пандемии и одновременно гарантирует прозрачность и необходимую строгость в вопросах безопасности вакцин.

Главная цель COVAX — обеспечить равный доступ к вакцинам от сovid-19. А заставлять Африку ждать — это несправедливо и неумно. Хотя общее число случаев заболевания сovid-19 в Европе и США намного выше, потребности Африки в защите работников систем жизнеобеспечения и других уязвимых групп населения не менее насущны. Чем дольше будет длиться вакцинирование населения региона, тем выше будет риск, что появятся новые штаммы коронавируса, которые создадут новую угрозу для мира.

Совершенно понятно, что многие страны считают здоровье и экономическое благополучие собственных граждан важнейшим приоритетом. Но никто не освободится от угрозы сovid-19, пока мы все не освободимся от этой угрозы. COVAX остается лучшим инструментом максимального расширения защиты населения с помощью прививок. Правительства как богатых, так и бедных стран должны поддерживать эту инициативу.

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