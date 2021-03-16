«Состояние неопределенности продолжается»: почему остановлен процесс по делу Виктора Бабарико? 18 16.03.2021, 9:18

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Виктор Бабарико

Фото: belgazprombank.by

Адвокат политзаключенного поделился информацией.

Перерыв в суде по делу Виктора Бабарико продолжается, когда возобновится процесс, стороне защиты не сообщают, рассказал tut.by адвокат политзаключенного Дмитрий Лаевский.

Напомним, 23 февраля стало известно, что в суде по делу Виктора Бабарико был объявлен перерыв как минимум до 9 марта. 9 марта стало известно, что заседаний 9 и 10 марта не будет, 15 марта процесс также не возобновился.

— По информации, которую нам сообщили в суде, в ближайшие дни процесс не возобновится. Когда именно будет заседание, нам не сообщают. Это состояние неопределенности продолжается уже три недели. Не могу сказать, что такая ситуация соответствует законным интересам нашего подзащитного, потому что в процессе, если бы он продолжался, была бы уже продемонстрирована неправомерность уголовного преследования Виктора Бабарико. Однако перерыв продолжается, — рассказал Дмитрий Лаевский.

Процесс по Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.

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