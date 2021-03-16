Белорусы получили февральские жировки: как изменились суммы в платежах 4 16.03.2021, 9:33

3,016

«Магия цифр» от ЖКХ.

Белорусы начали получать февральские жировки. Как и в январских, суммы за потребленные услуги посчитаны по новым тарифам. По статистике, в феврале жилищно-коммунальные услуги подорожали на 8,4%. Напомним, с начала этого года власти повысили тарифы на многие ЖКУ.

Портал tut.by посмотрел, как отличаются суммы в жировках за январь и февраль в одних и тех же квартирах.

Как в феврале изменились суммы в жировках в гомельской «трешке» и минской «малосемейке»

В трехкомнатной квартире в Гомеле на 77,5 квадратных метра в жировке за февраль значится к оплате сумма в 73,64 рубля. Это на 14,7 рубля меньше, чем месяцем ранее За отопление в прошлом месяце за 0,9797 Гкал вышло 20,2 рубля, а в январе было 0,9658 Гкал, или 19,92 рубля. То есть конкретно в этой гомельской «трешке» расходы на отопление в феврале чуть снизились из-за меньше объема потребленных Гкал. Но нужно еще учесть, что в январе был 31 день, а в феврале — 28.

При этом в январе в этой гомельской квартире также был больше расход воды. Уточним, что во всех квартирах, про которые рассказываем в этом тексте, есть зарегистрированные жильцы.

В минской «малосемейке» в 21,1 квадратных метра февральская жировка «затянула» на 24,67 рубля. Это на 38 копеек меньше, чем в январе. Незначительное сокращение за счет отопления. При этом нужно учитывать, что конкретно в этой квартире достаточно бережливое потребление воды — по 0,2 кубометра холодной и горячей как в феврале, так и в январе.

Как изменилась сумма в жировках в могилевской «однушке» с февраля 2018 года

Читательница из Могилева поделилась февральскими жировками за последние 8 лет. За прошлый месяц за потребленные ЖКУ в квартире на 45,2 квадратных метра вышло 47,53 рубля. За аналогичный период 2019-го года было 33,5 рубля, 2018-го — 40,29 рубля. Но нужно учитывать, что каждый год жильцы этой квартиры расходовали разные объемы горячей и холодной воды. Также отличались затраты на отопление. К примеру, в феврале 2021-го на обогрев этой квартиры ушло 0,9921 Гкал, а в этом же месяце 2019-го — 0,6909 Гкал, а 2017-го — 0,8863 Гкал.

Почему, по статистике, ЖКУ заметно подорожали в феврале, а не в январе

Жилищно-коммунальные услуги подорожали за январь — февраль на 8,6%, следует из статистики. Причем основной рост, по данным Белстата, пришелся на февраль — 8,4%.

С января подняли тарифы на ЖКУ: на 4,2 доллара подорожали среди прочего услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, вывозу мусора, техобслуживанию лифта, уборке подъездов. К примеру, в Минске холодная вода с 1 января подорожала почти на 4,9%, канализация — почти на 5%, вывоз мусора — на 10,6%, техобслуживание — почти на 11,4%, а капремонт — почти на 39%.

Также с начала года подняли тарифы на электричество. Но из-за нюансов сбора информации для статистики подорожание отображается с опозданием, поэтому рост тарифов заметен в данных Белстата за февраль.

При этом отопление и горячая вода в январе не дорожали, на них тарифы вырастут с 1 июня, как и годом ранее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».