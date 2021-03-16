The Guardian: Во всем мире идет подмена престижных морепродуктов простенькими 5 16.03.2021, 9:56

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Мошенничество приобрело глобальный масштаб.

Издание The Guardian проанализировало 44 недавних исследования 9 000 образцов морепродуктов из ресторанов, рыбных магазинов и супермаркетов в 30 с лишним странах мира, и выяснило, что 36% из них неправильно маркированы, то есть, подменены. Так удалось разоблачить мошенничество с морепродуктами, которое происходит прямо-таки в глобальном масштабе.

Во многих исследованиях использовались относительно новые методы анализа ДНК. Исследователи обнаружили, что при продаже рыбы под названием «снеппер» рыбные магазины, супермаркеты и рестораны в Канаде, США, Британии, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии в 40% случаев продают не ту рыбу. Самые высокие показатели по искажению маркировки в Британии и Канаде, где они составляют 55%, а на втором месте США с 38%.

Иногда за нужный морепродукт выдают другой вид из того же семейства. Например, в Германии 48% проверенных образцов якобы королевского морского гребешка на деле оказались менее ценным японским гребешком. Из 130 образцов акульего филе, купленных на итальянских рыбных рынках и в магазинах морепродуктов, исследователи обнаружили подмену в 45% случаев, когда вместо этого филе, которое больше всего ценит итальянский потребитель, продавцы предлагали более дешевые и непопулярные виды акульего мяса.

Были также выявлены подмены угрожаемых и уязвимых видов. В 2018 году исследователи, проведя анализ в Британии, выяснили, что 70% все того же снеппера на самом деле является другой рыбой, причем аж 38 видов, включая многие рифовые виды, находящиеся под угрозой исчезновения в связи с чрезмерным выловом и деградацией среды обитания.

Другие образцы, взятые на проверку, оказались вообще не морепродуктами. Продаваемые в Сингапуре креветочные шарики часто содержали вполне свежую свинину, но в них не было и следа креветок.

Мошенничество с рыбой — это хорошо известная во всем мире проблема. Поскольку торговля морепродуктами идет по всему миру и зачастую осуществляется через сложные и непрозрачные цепочки поставок, подмена названий случается довольно часто. Большая часть мирового улова перевозится с рыболовецких судов на огромные перевалочные суда, где его перерабатывают. Подменять рыбу там проще всего, и это приносит большую прибыль.

В цепочке поставок существует «множество возможностей» для мошенничества и обманной маркировки рыбы, когда плохонькую рыбешку выдают за более ценные виды, а искусственно выращенную рыбу — за промысловую, говорит Бет Лоуэлл (Beth Lowell), работающая вице-президентом по американским кампаниям в международной организации Oceana, которая занимается исследованием океанов. По ее словам, исследователи раз за разом приходят к выводу, что искажение маркировки происходит повсеместно.

Но иногда исследования проводятся по проблемным видам, а это значит, что самые мрачные оценки все-таки не соответствуют действительности. В частности, неверно утверждать, будто 36% всех морепродуктов в мире неправильно маркируются. Исследователи также используют разные методики и образцы. Кроме того, рыбу не всегда маркируют неправильно со злым умыслом, хотя в подавляющем большинстве замен дешевая рыба фигурирует как более дорогая. А это говорит не о небрежности, а об обмане.

Чаще всего такие проблемы возникают в ресторанах. В ходе первой масштабной попытки изучить проблему подмены в европейских ресторанах к исследованию привлекли более 100 ученых, которые тайком собирали образцы морепродуктов, заказанных в 180 ресторанах в 23 странах. Они направили в лабораторию 283 образца вместе с описанием меню, датой, ценой, названием и адресом ресторана. В каждом случае проводился анализ ДНК, чтобы идентифицировать вид, после чего результат сравнивали с названием в меню. Каждый третий ресторан предлагал посетителям продукты с подменой названия.

Больше всего таких подмен (40-50%) пришлось на Испанию, Исландию, Финляндию и Германию. Чаще всего подменяли такую рыбу, как бурый групер (гигантский мероу) и поронот (масляная рыба). Что касается судака, камбалы, желтоперого и голубого тунца, то и тут у посетителей был 50-процентный шанс получить не то, что они заказали.

Иногда рыбу подменяют похожими видами, скажем, один вид тунца другим. Но довольно часто покупателя обманывают, предлагая ему совершенно другие виды.

Наиболее часто в качестве суррогата выступает малоизвестная и недорогая рыба пангасиус, или акулий сом. Такую рыбу разводят во Вьетнаме и Камбодже, а по вкусу и текстуре она похожа на другую белую рыбу, такую как треска, камбала и пикша.

Есть и другие подмены, которые вызывают намного большую тревогу. Например, смешанные морепродукты, такие как креветочные шарики, на сингапурских рынках подменяют очень часто — в 38,5% случаев. Исследователи выяснили, что они очень часто содержат ДНК свинины.

А в Китае 153 вида рыбного филе 30 торговых марок на местных рынках продавали с подменой названия «как минимум в 58% случаев». Иногда на подмену шла смертельно опасная рыба фугу.

Подмененная рыба может быть опасна для здоровья. Очень часто некоторые разновидности тунца подменяют эсколаром. Эта масляная рыба с трудом переваривается. Другие подмены могут содержать уникальных паразитов, которые опасны для здоровья. А некоторые виды, идущие на подмену, менее питательны. Когда люди вместо красного луциана едят тиляпию, они получают меньше питательных веществ, включая очень полезные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.

Организация Oceana, самостоятельно проведшая почти 20 расследований искажений маркировки, в 2016 году также провела глобальный обзор 200 исследований из 55 стран. Она пришла к выводу, что в среднем подмене подвергается каждая пятая рыба, продаваемая в супермаркетах, рыбных магазинах и ресторанах.

И ситуация не улучшается. В 2019 году Oceana выяснила, что 47% образцов, приобретенных в точках розничной торговли и в ресторанах шести канадских городов, являются подменой.

Существуют очень сильные экономические стимулы продавать дешевую и малоценную рыбу вместо более популярной и дорогостоящей. А еще больше денег можно заработать, «отмывая» незаконно выловленную рыбу, говорит экономист рыбного промысла Рашид Сумайла (Rashid Sumaila), работающий в Институте океанов и рыболовства при Университете Британской Колумбии.

Сумайла в 2020 году провел исследование и подсчитал, что ежегодно незаконно вылавливается от восьми до 14 миллионов тонн рыбы. «Это как если бы каждый год кто-то крал от 15 до 20 миллионов коров», — говорит он.

«Отмывание рыбы» часто связывают с уловами незаконных, никем не учтенных и никем не регулируемых крупных и далеких «рыболовецких флотов», суда которых ходят под иностранными флагами и занимаются промыслом у берегов Африки, Азии и Южной Америки. Зачастую пойманный улов перерабатывается на борту больших плавучих заводов, где почти открыто происходит подмена, и смешивается законно и незаконно пойманная рыба. Риск быть пойманным невелик, потому что в цепочке поставок морепродуктов контроль и прозрачность развиты слабо. «Люди на этом много зарабатывают», — говорит Сумайла.

А кто-то из-за этого несет убытки. По подсчетам Сумайлы, «отмывание рыбы» приводит к экономическим убыткам в размере от 26 до 50 миллиардов долларов в год. Незаконно пойманная рыба и подмена названий наносит удар по легальному промыслу, и честным игрокам в таких условиях приходится нелегко. «Это очень сильно развращает, — говорит Сумайла. — Если это не остановить, незаконный вылов рыбы будет только увеличиваться».

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