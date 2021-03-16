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МИД Украины встал на защиту белорусского журналиста Дениса Ивашина

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  • 16.03.2021, 9:59
МИД Украины встал на защиту белорусского журналиста Дениса Ивашина
Денис Ивашин

Киев будет внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей.

Профессиональная деятельность не должна быть поводом для задержания журналиста. Об этом заявили в украинском МИД, выразив озабоченность задержанием белорусского журналиста Дениса Ивашина.

— Гражданин Беларуси со статусом зарубежного украинца (статус могут получить иностранцы, имеющие украинское этническое происхождение или происхождение из Украины. — ред.), журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало обеспокоенность МИД Украины, — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там отмечают, что профессиональная деятельность не должна быть поводом для преследования.

— Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина было прозрачным и беспристрастным, и продолжаем внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей, — заявили в МИД Украины.

Дениса Ивашина задержали в Гродно на прошлой неделе. В квартире журналиста, на даче, а также по месту жительства его родных прошли обыски.

Денис Ивашин — журналист-расследователь международного волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm, также он работает на издание «Новы час».

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