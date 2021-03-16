МИД Украины встал на защиту белорусского журналиста Дениса Ивашина 1 16.03.2021, 9:59

Денис Ивашин

Киев будет внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей.

Профессиональная деятельность не должна быть поводом для задержания журналиста. Об этом заявили в украинском МИД, выразив озабоченность задержанием белорусского журналиста Дениса Ивашина.

— Гражданин Беларуси со статусом зарубежного украинца (статус могут получить иностранцы, имеющие украинское этническое происхождение или происхождение из Украины. — ред.), журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало обеспокоенность МИД Украины, — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там отмечают, что профессиональная деятельность не должна быть поводом для преследования.

— Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина было прозрачным и беспристрастным, и продолжаем внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей, — заявили в МИД Украины.

Дениса Ивашина задержали в Гродно на прошлой неделе. В квартире журналиста, на даче, а также по месту жительства его родных прошли обыски.

Денис Ивашин — журналист-расследователь международного волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm, также он работает на издание «Новы час».

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