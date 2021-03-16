Голоса в голове Путина 7 Андрей Мальгин, «Радио Свобода»

16.03.2021, 10:08

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фото: AP

О паранойе в Кремле.

Для параноиков все, что недоступно их пониманию, представляет опасность. Понятные, привычные вещи не внушают тревогу. Зато все остальное, "необъяснимое" – потенциальный источник угрозы. Когда таких угроз в мозгу параноика накапливается достаточно, на их основе формируются бредовые идеи, идеи складываются в концепции, концепции становятся навязчивыми маниями. Мании постоянно расширяются, увеличиваются в размерах, захватывая мозг параноика целиком. Нездоровая подозрительность распространяется не только на отдельные события, явления или персонажей, а на устройство мира в целом. Параноик неизбежно приходит к выводу, что все новшества в устройстве мира, о которых он постепенно узнает, направлены против него лично или против группы людей, к которой он принадлежит. Мания, овладевшая параноиком, ежедневно подпитывается новой информацией, которую бедняга складывает в свою копилку доказательств. В момент, когда параноик приходит к выводу, что настало время действовать, он становится опасен.

Владимир Путин многократно доказывал: он не понимает, что такое интернет, как он устроен, на каких принципах работает, чем он полезен для прогресса, да и полезен ли. Это непонимание внушало и внушает ему тревогу и плохо скрываемое ощущение опасности. "Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет", – заявил он на днях на встрече с молодежью. Это вырвавшееся горькое "к сожалению" выдает, что на самом деле – нет, не знает.

Путин не раз говорил, что интернет ему "приносят" в папочках специальные люди, и этих обзоров ему вполне достаточно. Что можно узнать из этих папочек? Что интернет подрывает российскую "стабильность"? Раскрывает то, что лучше бы скрыть? Что интернет разрушает репутации? Ломает планы политических кампаний? Идет вразрез с магистральной пропагандистской линией? Напичканный этой информацией из "папочек", Путин уверенно делится сокровенным знанием: "Интернет возник как спецпроект ЦРУ США, так и развивается". Нет никаких сомнений, что Путин воспринимает (и всегда воспринимал) интернет как нечто чуждое, даже враждебное. А каким иным может быть для него, чекиста, "проект ЦРУ"? Последними кирпичиками в эту пирамиду стали расследования о покушении на Алексея Навального и о его, Путина, дворце в Геленджике. Аудитория у этих фильмов превысила аудиторию телепередач и телефильмов самых ярких путинских пропагандистов, факты, изложенные в расследованиях, оказалось невозможно опровергнуть, ущерб для репутации оказалось трудно переоценить.

И вот было принято решение: пора действовать! Даже можно примерно определить дату, когда протрубили наступление на интернет, – это произошло в начале марта. 3 марта, выступая на расширенной коллегии МВД, Путин заявил о том, что нужно защитить от интернета самую беззащитную часть общества – детей: "Необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия… Кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети, и работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья..."

И это говорит человек, который весной 2014 года, анонсируя военное наступление на украинском направлении, заявил, что выставит вперед женщин и детей: "Попробуйте стрелять в них!"

На следующий день, 4 марта, на встрече с волонтерами Путин продолжил рассуждать на уже захватившую его тему: "Интернет проник уже во все сферы нашей жизни… А там, к сожалению, мы сталкиваемся с чем? Не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных уличных мероприятий. Мы все взрослые люди, и мы знаем же об этом, чего скрывать? Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с продвижением, распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле... А когда полиция добирается до этих уродов, вы можете представить себе, это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете такой крутой Рэмбо, толкает какую-то девчонку или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете? Букашка, раздавить его не жалко".

Да, распалился не на шутку, надо сказать. И государственная машина немедленно отреагировала. Роскомнадзор опубликовал проект приказа (пока только проект), обязывающий мировые сети раз в год, не позднее 1 февраля, отчитываться перед ним, Роскомнадзором, сколько за год было выявлено и удалено запрещенной в РФ информации. С какой стати соцсети должны руководствоваться в своей работе приказами Роскомнадзора, совершенно непонятно. Заведомо невыполнимый приказ явно создан в расчете на грядущие наказания.

4 марта Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ в Instagram, а также разъяснить причины их блокировки. Всего таких аккаунтов с российской пропагандой оказалось более 500. По каждому надо было отчитаться перед российской властью! 7 марта, по сообщению агентства Интерфакс, "Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ, пригрозив крупными штрафами... Там напомнили, что 24 февраля президент России подписал закон о штрафах за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ". Угрожая крупными штрафами, а в перспективе и полным отключением, российское ведомство потребовало от "руководства компании Facebook" (видимо, от Марка Цукерберга) вернуть в ленты и аккаунты все те изготовленные кремлевской пропагандой ролики, которые были признаны фейкньюс и удалены.

Спустя несколько дней ТАСС передает следующую новость: "Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова", а также проинформировать ведомство о причинах их введения". Каково! В максимально короткие сроки верните, да еще и отчитайтесь. Роскомнадзор и ТАСС делают вид, что они не знают, по какой причине был удален фильм. А ведь она проста: Крым был аннексирован вопреки нормам международного права. О чем есть соответствующее решение Генеральной ассамблеи ООН. Было бы странно, если бы YouTube вернул на место фильм, воспевающий аннексию чужих территорий. Что будет ответом: штраф, замедление или сразу блокировка?

Уровень паранойи достиг уровня, когда голоса в голове приказали действовать

Дети и подростки, впрочем, тоже не забыты. В первые дни марта в мировые суды Москвы поступило в общей сложности 12 протоколов в отношении социальных сетей Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, а также компании Google, которых обвиняют в неудалении контента с призывами к подросткам к участию в несанкционированных протестах. Судебные заседания по рассмотрению протоколов в отношении TikTok и Telegram назначены на 6 апреля, в случае других соцсетей и Google на 2 апреля.

Не дожидаясь рассмотрения дел в судах, 10 марта Роскомнадзор сообщил, что принял меры по замедлению скорости работы социальной сети Twitter для российских пользователей: "С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств". И далее: "В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", – говорится в сообщении.

Специалисты говорят, что замедление "на 100 % мобильных устройств" удалось достигнуть потому, что операторов мобильной связи заранее обязали установить соответствующую аппаратуру, а вот компании, раздающие домашний и корпоративный интернет, пока не охвачены целиком, отсюда и норма "50% стационарных устройств". Еще немного времени, и были бы все сто. Просто не успели, но работа идет.

Только человек, не знакомый с устройством социальных сетей, и твиттера в частности, может представить ситуацию, что туда приходит жалоба на детскую порнографию или детскую проституцию, и после жалобы этот контент провисит там хотя бы минуту. Твиттер и фейсбук так устроены, что все это сносится автоматически даже до появления жалоб, но даже если что-то и просочится (лично я ни разу не встречал там ни того, ни другого), то после жалобы пользователь банится полностью и окончательно. То есть проблема явно выдумана Роскомнадзором. С какой целью?

Один из авторов антиблогерского закона, депутат Государственной думы Александр Хинштейн считает: "Замедление Роскомнадзором работы Twitter заставит руководство соцсети удалить запрещенный в РФ и общественно опасный контент, а также станет уроком для других интернет-ресурсов". То есть показательная порка? Однако все эти обвинения, что твиттер якобы отказывается удалять детское порно, и вот терпение, дескать, лопнуло, – это ложь. Любой пользователь твиттера понимает, что это ложь. На самом деле российская власть хочет распространить цензуру на крупные интернет-платформы. Именно политическую цензуру, а не какую-то иную. И Москва прямо говорит: следом за твиттером пойдет фейсбук, ютьюб, тикток и далее по списку. Понимают это и хозяева этих платформ. Выбор у них небольшой: подчиняться требованиям российской государственной цензуры или готовиться к отключению на территории России.

"Они сами ускорили то, на что мы долгое время не решались, – прокомментировала события представитель МИД Мария Захарова. – Мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство, что касается деятельности американских интернет-монополий. Мы все время прислушивались: а как это будет воспринято, а не нарушим ли мы сами некие принципы". Так что же произошло такого, что пришлось отбросить все сомнения и начать ломать интернет? Все очень просто: паранойя достигла уровня, когда голоса в голове приказали действовать.

Андрей Мальгин, «Радио Свобода»

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