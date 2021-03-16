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Ученые создали «медузу», которая приведет к прорыву в лечении болезней сердца

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  • 16.03.2021, 10:16
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Ученые создали «медузу», которая приведет к прорыву в лечении болезней сердца
иллюстрационное фото

Американские исследователи назвали свое детище «медузоидом».

Американские ученые создали искусственную медузу, которая может поспособствовать созданию совершенно нового типа электрокардиостимуляторов, пишет medicina.ua.

Это медицинские приборы, которые задают и поддерживают правильный ритм сокращения сердечной мышцы.

Ученые изготовили робота-медузу из силикона и сердечной ткани крыс. Свое детище они назвали «медузоидом». Робота поместили в емкость с соленой водой, через которую пропустили электрический ток. Ученым удалось добиться синхронных сокращений сердечной ткани, в результате которых искусственная медуза начала плавать так же, как и настоящие животные.

Исследователи надеются, что со временем они смогут усовершенствовать свое изобретение, и ткани робота будут сокращаться самостоятельно, без электрических сигналов.

Данная технология сможет пригодиться при разработке совершенно нового типа кардиостимуляторов или даже искусственного сердца. Это яркий пример применения биотехнологий, когда в основе сложных приборов лежат принципы и материалы, позаимствованные у матушки-природы.

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