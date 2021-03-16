Ученые создали «медузу», которая приведет к прорыву в лечении болезней сердца 1 16.03.2021, 10:16

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иллюстрационное фото

Американские исследователи назвали свое детище «медузоидом».

Американские ученые создали искусственную медузу, которая может поспособствовать созданию совершенно нового типа электрокардиостимуляторов, пишет medicina.ua.

Это медицинские приборы, которые задают и поддерживают правильный ритм сокращения сердечной мышцы.

Ученые изготовили робота-медузу из силикона и сердечной ткани крыс. Свое детище они назвали «медузоидом». Робота поместили в емкость с соленой водой, через которую пропустили электрический ток. Ученым удалось добиться синхронных сокращений сердечной ткани, в результате которых искусственная медуза начала плавать так же, как и настоящие животные.

Исследователи надеются, что со временем они смогут усовершенствовать свое изобретение, и ткани робота будут сокращаться самостоятельно, без электрических сигналов.

Данная технология сможет пригодиться при разработке совершенно нового типа кардиостимуляторов или даже искусственного сердца. Это яркий пример применения биотехнологий, когда в основе сложных приборов лежат принципы и материалы, позаимствованные у матушки-природы.

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