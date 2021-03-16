Поздравьте Полину Шарендо-Панасюк с днем рождения! 3 16.03.2021, 10:40

Полинa Шарендо-Панасюк

Активистка «Европейской Беларуси» будет рада нашей поддержке.

21 марта у политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк день рождения.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил муж политзаключенной, активист «Европейской Беларуси» в Бресте и Брестской области Андрей Шарендо.

Встречать свой день рождения Полина будет в Новинках, где проходит экспертизу.

«Там очень мрачно и трудно. Она находится уже несколько недель сама в камере, ей очень скучно. Поэтому, давайте поздравим ее поскорее телеграммами и открытками. Мне подтвердили в Новинках, что они принимают письма. Только отметили, что их могут долго проверять, так как у них нет своего цензора. Но телеграммы и открытки они обещали передавать быстро.

Поэтому давайте завалим Полину открытками и телеграммами», - написал Андрей Шарендо.

Адрес:

220053, Минск, Долгиновский тракт, 152. корпус 9, отдел судебно - психиатрических экспертиз, Шарендо-Панасюк Полине Сергеевне.

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