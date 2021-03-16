Американский дипломат: Игорь Лосик должен быть немедленно освобожден 16.03.2021, 10:51

игорь лосик

США рассматривают новые санкции против тех, кто нарушает право белорусов на свободу слова.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в эксклюзивном интервью «Радыё Свабода» выразил поддержку Игорю Лосику и политзаключенным в Беларуси.

- Среди политических заключенных находится наш коллега Игорь Лосик, который объявил второй раз голодовку. Американские конгрессмены, Агентство глобальных медиа США выражали поддержку и требовали его освобождения. Но ситуация продолжает ухудшаться…

- Я разделяю тревогу за состояние здоровья и самочувствия Игоря Лосика. Правительство США озабочено этой ситуацией. Недавно я имел беседу на эту тему с президентом «Радио Свобода» Джейми Флаем. Игорю Лосику недавно предъявили новые обвинения. Журналистика — не преступление, и Игорь задержан несправедливо, и за решеткой слишком долго. Последние новые обвинения выдвинуты после приговора двум белорусским журналисткам, Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, за их работу по освещению мирного собрания.

Наше фундаментальное убеждение то, что журналистика — не преступление. Право на разговор, свободные медиа — это ценности уставов ООН и ОБСЕ. Игорь Лосик и десять остальных журналистов за решеткой должны быть немедленно освобождены. Все политзаключенные должны быть освобождены. Мы считаем, что существует особая проблема относительно прав журналистов, всех граждан Беларуси относительно закрепленного Конституцией Беларуси права на свободу слова и мирных собраний. Мы можем заниматься решением этой проблемы через «тихую» дипломатию, через публичное обсуждение, как это мы делаем сейчас. Также мы рассматриваем и санкции в отношении лиц, которые, по нашему мнению, участвуют в подавлении прав и подрыве демократических институтов.

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