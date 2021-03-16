Смекалистые белорусы выяснили, как лучше всего сейчас хранить валюту 5 16.03.2021, 11:14

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Отток долларов и евро с банковских депозитов продолжается.

На валютных депозитах физических лиц продолжается сокращение остатков – белорусы в феврале снова вынесли валюты из банков больше, чем туда занесли, пишет infobank.by.

И хотя февральский чистый отток – суммарный, по всем – переводным и срочным депозитам – небольшой, всего только $12 млн, и в сравнении с январским он вырос очень незначительно (менее чем на $1 млн), сам факт продолжения «минусового» периода говорит о том, что позитивных ожиданий у белорусских валютных вкладчиков не прибавляется.

А ведь с момента «эвакуации» населением сотен миллионов долларов из банков в августе-сентябре прошлого года на фоне политической нестабильности и уличных манифестаций, с каждым месяцем негативных ожиданий становилось все меньше.

И первый «плюс» в декабре уже должен был ознаменовать собой конец периода негативных и начало времени позитивных настроений. Но этого не произошло.

Тем не менее, январский и февральский «минусы» нельзя объяснить только лишь продолжением прошлогодних дефолтных опасений за свои валютные сбережения из-за сложившейся экономической, валютно-финансовой и политической ситуации в стране, западных санкций и невозможности больше занять валюту извне.

Во многом сегодняшняя негативная динамика – это результат невыгодности депозитов в долларах и евро из-за очень низких процентов по ним, ниже уровня инфляции, которая, к тому же, в Беларуси ускоряется. При этом курсовых приращений из-за вот уже несколько месяцев стабильного белорусского рубля нет. Результат – реальные, с учетом роста цен, потери.

Тем более на фоне срочных BYN-рублевых вкладов, которые сейчас генерируют долларовый доход в двузначных процентах годовых, и уменьшения девальвационных ожиданий, интерес к депозитам непосредственно в долларах расти не может. И, возможно, даже идет небольшой переток денег населения из иностранного сектора банковских депозитов в национальный.

На конец февраля 2021 года сумма всех – переводных и срочных – валютных депозитов физлиц составляет $5,838 млрд. Это – минимум за 8,5 лет.

Однако, дефолтные ожидания – опасения по поводу наличия достаточного объема валютных активов в банковской системе Беларуси на фоне западных санкций и огромного внешнего долга – все же, сохраняются у валютных вкладчиков.

Это видно по динамике остатков средств населения на срочных депозитах в иностранной валюте – там, где нет возможности оперативного изъятия денег из вклада, тем более из безотзывного, и поэтому динамика здесь является четким показателем доверия к банковской системе и общих финансовых ожиданий в стране.

Проблема с валютой в стране решена будет не скоро, и возможно даже ухудшение ситуации с ней – считают многие из них. Такие негативные ожидания и приводят к уменьшению числа вкладчиков и большему оттоку из срочных валютных вкладов.

В феврале 2021-го он составил $44 млн: настолько люди вынесли за месяц валюты из срочных вкладов больше, чем занесли на них (к тому же, где-то $6 млн в этой сумме – капитализация начисленных процентов по вкладу, а не физический принос). Это – меньше, чем было в январе ($64 млн), но больше, чем в декабре ($29 млн).

А всего период оттока валюты из срочных вкладов физлиц длится уже 14 месяцев беспрерывно: начался он в январе 2020 года. Суммарный за это время чистый отток – уже $1,685 млрд. При том, что в прошлый кризис 2015-18 гг. суммарный за три года чистый вынос составил $1,8 млрд.

Сумма средств населения на срочных депозитах в иностранной валюте на конец февраля – $4,530 млрд. Это – минимум за 9 лет, с начала 2012-го. Так что уже можно сказать, что «эпоха» срочных валютных вкладов, пиком которой был исторический максимум в августе 2015 года ($7,844 млрд), закончилась.

А вот в секторе переводных депозитов физических лиц в иностранной валюте – на валютных карт-счетах населения – уже 5 месяцев как фиксируется прирост – чистый приток валюты. В феврале он составил $32 млн. И хотя это меньше, чем было в январе, когда он оказался наибольшим за 3 года ($53 млн), факт позитивной динамики – налицо.

Но и это может быть свидетельством отсутствия полноценного доверия к банковской системе и нарастания общих опасений: прирост остатков на валютных карточках, где есть оперативный доступ к своим деньгам, при сокращении в секторе срочных вкладов, указывает лишь на то, что люди держат «руку на пульсе».

Тем более, что процентный доход на срочных валютных вкладах физлиц настолько мизерный (не более 2,5% годовых), что им можно и пожертвовать. И перевести деньги с закончившегося срочного вклада на валютную карточку.

Кроме того, февральскому приросту остатков на переводных валютных депозитах физлиц способствовало сохранение скупки валюты в этом месяце населением. Часть купленной безналичной валюты осталась на карточках.

Суммарный за пять «плюсовых» месяцев прирост остатков средств населения на переводных валютных депозитах составил $130 млн – меньше, чем вынос за один месяц в августе-сентябре.

Поэтому с такими темпами возвращение на прежний, докризисный, уровень займет немало времени: наибольший их объем был зафиксирован в конце июля 2020-го – $1,539 млрд, а сейчас, в конце февраля 2021-го – $1,295 млрд.

В ближайшее время тенденция, начавшаяся в начале года, а именно – общее сокращение валютных депозитов населения с более сильным выносом срочных вкладов и приростом на валютных карт-счетах физлиц – сохранится.

Приросту будут препятствовать очень низкая доходность депозитов на фоне высокодоходных сейчас срочных BYN-рублевых вкладов, и даже их убыточность в реальном, с учетом инфляции, выражении.

А по долгосрочным срочным депозитам в валюте – еще и из-за остающихся у белорусов негативных ожиданий относительно ситуации в стране, и прежде всего – с валютой. Особенно после неудачных переговоров в Сочи.

Но и сильного сокращения остатков на валютных депозитах физических лиц тоже не будет – из-за сохраняющихся в народе девальвационных ожиданий в среднесрочной перспективе. Кроме того, хранить наличную валюту дома, особенно крупную сумму, также небезопасно.

Получается, что лучший вариант для тех, кто опасается как скорой девальвации BYN-рубля, так и проблем с валютой в стране через какое-то время, это – хранить валюту на карточках, где отсутствие процентов - это не столь существенные потери, зато есть возможность оперативного доступа к своим деньгам.

И «смекалистые» белорусы это поняли, что видно по приросту остатков исключительно на переводных валютных депозитах. Кстати некоторые банки уловили тренд и предлагают валютные карты с процентами на остаток.

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