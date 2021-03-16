Популярный доктор рассказал, как долго держится защита от COVID-19 после вакцинации 1 16.03.2021, 11:26

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Евгений Комаровский

Многое зависит от интенсивности мутаций вируса.

Вот если бы не было такого массового широкого распространения коронавируса в мире, то вакцины бы не использовали массово на третьем этапе испытания, а проверили бы их сначала. Об этом пишет популярный украинский врач Евгений Комаровский.

Взяли бы, условно говоря, 50 тысяч человек по всему и ввели им вакцину. Затем проследили за всеми реакциями организма и четко определили: вот через три месяца после вакцинации количество антител такое, после 6 месяцев — такое, через год их столько-то, через два — вот столько. И определили бы так, сколько работает защита, например, выяснили, что на два года хватает выработанных антител. И потом уже начали массовую вакцинацию.

Но поскольку мы не имели возможности столько ждать, учитывая распространенность и тяжесть болезни, то третий этап испытания вакцин проводится фактически на миллионах человек.

И ответа на вопрос пока нет — он только будет получен в течение ближайших лет.

Ведь очень важно выяснить, как долго будет сохраняться защитный уровень антител и какова будет выраженность клеточного иммунитета — тех самых клеток памяти после вакцинации.

И опять-таки все это надо будет соотнести с интенсивностью мутаций вируса. И только после этого мы сделаем выводы о том, достаточно ли будет однократной вакцинации (двумя дозами), или придется, как с гриппом, ежегодно вакцинироваться, или можно будет делать это раз в три-четыре года.

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