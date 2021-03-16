В Египте нашли древний христианский монастырь 16.03.2021, 11:30

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов.

В Египте в оазисе Бахария, расположенным в 370 километрах к юго-западу от Каира, археологи раскопали руины христианского поселения. Они датированы 4 веком нашей эры и стали доказательством жизни монахов в этом регионе, пишет hromadske.ua.

Раскопки проводила французско-норвежская археологическая группа. Она обнаружила несколько зданий, сделанных из базальта, глиняных кирпичей, высеченных в скале. Их стены украшены старинными надписями и символами христиан коптского обряда.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Находка дала ученым новые доказательства того, что с 5 века нашей эры в этом регионе присутствовали христианские монахи.

Глава археологической группы Виктор Гика говорит, что ранее в этом же месте обнаружили 19 зданий и церковь, высеченную в скале. Ее стены были украшены религиозными надписями и библейскими отрывками на греческом языке, раскрывающими «природу монашеской жизни в регионе».

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».