В гродненской тюрьме продолжают голодовку двое политзаключенных
- 16.03.2021, 11:44
Им нужна ваша поддержка.
Telegram-канал «Баста!» призывает поддержать белорусских политзаключенных, которые держат голодовку. Напомним, Игорь Банцер держит «сухую голодовку» 13-й день, Дмитрий Фурманов также голодает в знак протеста. Вместе с Дмитрием Фурмановых голодовку в знак солидарности начала его невеста Ольга.
Поддержите наших героев: пишите им письма, выходите на акции солидарности, переводите финансовую помощь на их счет в тюрьме.
Этим людям нужна ваша поддержка!
Игорь Романович Банцер
Дмитрий Александрович Фурманов
Тюрьма №1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1