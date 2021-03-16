Молдова и Украина обогнали Беларусь по уровню минимальной зарплаты 13 16.03.2021, 12:20

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Отныне белорусским работникам можно платить меньше, чем повсюду на континенте.

Теперь по размеру минимальной зарплаты Беларусь отстает даже от Украины и Молдовы. Сайт banki24.by оценивает, куда ситуация зайдет дальше и насколько будет плохо в Беларуси.

Минимальная зарплата — это показатель, ниже которого работодатель не должен опускаться при оплате труда работника на полную ставку. С 2021 года минималка в Беларуси стала равна 400 BYN. В начале 2020 года минималка была установлена на уровне 375 BYN.

До недавних пор Беларусь была в тройке стран Европы с самой низкой минимальной зарплатой, но не замыкала ее. В прошлом году положение ухудшилось и Беларусь пропустила вперед Украину и Молдову. Отныне белорусским работникам можно платить меньше, чем повсюду на континенте.

По нашим оценкам, в 2021—2022 гг. дело дойдет и до средней зарплаты. Ситуация здесь аналогична прежнему раскладу по минималке: пока позади нас еще остаются Молдова и Украина.

Вот только перспективы экономического роста у нас и у них неодинаковые. МВФ и Всемирный банк прочат Молдове и Украине устойчивый восстановительный рост на фоне выхода из кризиса, а сценарий для Беларуси печален — стагнация при отсутствии структурных реформ.

Темпы роста зарплат напрямую зависят от темпов роста экономики. Чем медленнее развивается экономика, тем медленнее изменяются зарплаты. Можно, конечно, увеличивать зарплаты в отрыве от производительности труда. Но это в стабильно приводит к давлению на валютный рынок и высокой инфляции.

Белорусы уже проходили это в 2011-м и в 2014-м. Кстати, даже в номинале средняя зарплата в стране не вернулась на долларовый уровень 2013—2014 гг.

Про реальную покупательскую способность нечего и говорить, она существенно ниже в постоянных долларах. Сегодня Беларусь имеет по зарплатам утраченное десятилетие и худшие перспективы по росту зарплат в регионе.

Низкий уровень жизни хорошо заметен по аномально высокой доле продуктов питания в расходах белорусов. Власти подсчитали, что в среднем за 2020 год домашнее хозяйство в РБ направляло на продукты 27,2% от всех денежных расходов и 36,8% потребительских.

В 2020 году на покупку продуктов у белорусов уходило по 378 BYN в месяц. Самая низкая доля расходов на продукты отмечалась в Минске — 25,2% денежных расходов. В областях такая доля колебалась от 26,9% по Минской до 29,6% по Витебской. При этом по деньгам возможности были выше у минчан — 475 BYN в месяц против 341–372 BYN в областях.

В структуре потребительских расходов доля питания была еще больше: 34,7% в Минске и 36,3–39,4% в областях. Если рассматривать отдельные демографические группы, то пенсионеры вообще тратили на питание 44,7% потребительских денег.

Большую часть денег на питание в 2020-м отдавали даже самые состоятельные белорусы. Если 20% самых бедных домашних хозяйств имели долю продуктов в потреблении на уровне 42,4%, то 20% самых богатых — 29,8%. Для сравнения: в странах Центральной и Западной Европы удельный вес продуктов в потреблении в 2–4 раза ниже, чем в Беларуси.

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