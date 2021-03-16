Использование вакцины AstraZeneca приостановили на ее «родине» 3 16.03.2021, 13:04

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Фото: Getty Images

Побочные эффекты от препарата расследует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса производства шведско-английской AstraZeneca в качестве меры предосторожности до прояснения ситуации с побочными эффектами от применения препарата. Об этом сообщает шведское агентство здравоохранения.

Использование препарата будет приостановлено до завершения расследования возможных побочных эффектов Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В ходе этого расследования планируется выяснить, связаны ли случаи тромбоза у вакцинированных с прививкой.

«Важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией» — сказал государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

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